إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!

ليون (أ ب)

يعتزم المهاجم البرازيلي إندريك خوض مباراته الأولى مع فريق ليون في مباراته أمام ليل بكأس فرنسا لكرة القدم، بعد غدٍ الأحد، ولكن على الأرجح لن يكون ضمن التشكيل الأساسي.

وتم إعارة إندريك "19 عاماً" لفريق ليون قادماً من ريال مدريد لنهاية الموسم، بعدما لعب بالكاد مع العملاق الإسباني خلال هذا الموسم.

وقال باولو فونسيكا مدرب ليون اليوم الجمعة :" بصراحة هو ليس جاهزاً للعب مباراة كاملة. ولكنني واثق من أنه سيلعب بعض الدقائق. شارك في كل الحصص التدريبية معنا". ولعب إندريك ثلاث مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو، وتم تشجيعه على البحث عن فريق آخر للحصول على وقت أكثر للعب، من قبل مدرب السابق لريال مدريد والحالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي.

وتحت قيادة أنشيلوتي، في الموسم الماضي، سجل إندريك سبعة أهداف في 37 مباراة خاضها مع ريال مدريد، وجذب الأنظار بسرعته وقدرته على المراوغة، وفي بعض الأحيان إنهائه للهجمات بشكل مذهل.

وسجل إندريك ثلاثة أهداف للمنتخب البرازيلي في العام الماضي، بما في ذلك أمام إنجلترا وإسبانيا.

وبدأ إندريك مسيرته مع بالميراس البرازيلي، وسجل 21 هدفاً في 82 مباراة لينتقل إلى الريال.