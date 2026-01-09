السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«العين الدولية للجودو» تختتم التسجيل اليوم

البطولة تقام للمرة الأولى في العين (من المصدر)
10 يناير 2026 01:00

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات الوطنية للفنون القتالية جاهزة لـ«السادسة» في العين
الجولة 12 من دوري أدنوك.. غزارة تهديفية في غياب الرؤوس

يختتم مساء اليوم التسجيل للمشاركة في بطولة العين الدولية المفتوحة الأولى للجودو للشباب والإناث تحت 21 عاماً، التي ينظمها اتحاد الجودو بصالة العين يوم الأحد 18 يناير الجاري برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وذلك ضمن برنامج الموسم الجديد، بعد النجاح الفني والتنظيمي لجولات أبوظبي وخورفكان وكلباء، بعدما تواصل التسجيل عبر موقع الاتحاد الرسمي وفقاً للائحة البطولة، التي تقام للمرة الأولى في مدينة العين، دعماً لجهود الاتحاد في دعم اللعبة.
وأشارت لائحة البطولة التي عمّمتها اللجنة المنظمة برئاسة محمد جاسم الأمين العام للاتحاد، بختام التسجيل مساء اليوم، فيما يقام الميزان التجريبي والرسمي يومي 17 يناير بنادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي نوجيرا في دبي.

العين
الجودو
اتحاد الجودو
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©