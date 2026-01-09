«العين الدولية للجودو» تختتم التسجيل اليوم

العين (الاتحاد)

يختتم مساء اليوم التسجيل للمشاركة في بطولة العين الدولية المفتوحة الأولى للجودو للشباب والإناث تحت 21 عاماً، التي ينظمها اتحاد الجودو بصالة العين يوم الأحد 18 يناير الجاري برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وذلك ضمن برنامج الموسم الجديد، بعد النجاح الفني والتنظيمي لجولات أبوظبي وخورفكان وكلباء، بعدما تواصل التسجيل عبر موقع الاتحاد الرسمي وفقاً للائحة البطولة، التي تقام للمرة الأولى في مدينة العين، دعماً لجهود الاتحاد في دعم اللعبة.

وأشارت لائحة البطولة التي عمّمتها اللجنة المنظمة برئاسة محمد جاسم الأمين العام للاتحاد، بختام التسجيل مساء اليوم، فيما يقام الميزان التجريبي والرسمي يومي 17 يناير بنادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي نوجيرا في دبي.