الرياضة

أرينا أصغر مراهق يسجّل مع «الذئاب» في البطولات الكبرى

أرينا أصغر مراهق يسجّل مع «الذئاب» في البطولات الكبرى
14 يناير 2026 13:30

معتز الشامي (أبوظبي)
رغم خروج روما المؤلم من بطولة كأس إيطاليا، خطف المهاجم الواعد أنطونيو أرينا الأضواء، بعدما سجل هدفاً تاريخياً في أول ظهور له مع الفريق الأول، خلال خسارة «الجيالوروسي» أمام تورينو 3-2، مساء الثلاثاء، ضمن دور الـ16 على ملعب الأولمبيكو.
المواجهة جاءت مثيرة وسريعة الإيقاع، حيث تبادل الفريقان السيطرة والفرص في ليلة اتّسمت بالجنون الكروي حتى الدقائق الأخيرة. وبالفعل نجح روما في العودة مرتين، بعدما قلب ماريو هيرموسو الموازين مباشرة عقب دخوله بديلاً، مسجلاً هدف التعادل بعد 30 ثانية فقط من مشاركته.
لكن اللحظة الأبرز في المباراة كانت من نصيب أرينا (16 عاماً)، الذي دخل لتسجيل أول مشاركة في مسيرته الاحترافية، ولم يحتج سوى أول لمسة ليكتب اسمه في العناوين العريضة، حين ارتقى داخل منطقة الجزاء وحول عرضية زميله ويسلي إلى الشباك بضربة رأس متقنة.
وبحسب شبكة أوبتا، أصبح أرينا اللاعب الوحيد المولود في 2009 من بين فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الذي يسجل هدفاً في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، في إشارة إلى ميلاد موهبة استثنائية رغم مرارة الخروج.

