الإمارات تسجّل أول حضور أولمبي شتوي في ميلانو–كورتينا 2026



معتصم عبدالله (دبي)

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية تفاصيل المشاركة التاريخية لدولة الإمارات في النسخة السادسة والعشرين، من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو–كورتينا 2026»، التي تستضيفها إيطاليا خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير 2026، بمشاركة نحو 2900 رياضي ورياضية من نخبة أبطال العالم، يتنافسون على 114 مجموعة من الميداليات، ضمن ثماني رياضات و16 اختصاصاً، في أول ظهور أولمبي شتوي للإمارات في تاريخ هذه الدورة العالمية.

وتشارك دولة الإمارات في منافسات التزلج الألبي عبر كلٍّ من أليكساندير استريجي وبيرا هودسون، حيث تُقام منافسات اللعبة على مدار ثلاثة أيام ضمن البرنامج الرسمي للدورة، ويملك اللاعبان سجلاً مميزاً من المشاركات والنتائج المشرفة، التي منحتهما بطاقة التأهل بجدارة واستحقاق للتواجد بين نخبة الرياضيين على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية صباح اليوم في مقرها بدبي، بحضور هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد خادم رئيس لجنة التزلج باتحاد الرياضات الشتوية، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام، فيما شارك اللاعب أليكساندير استريجي عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويُقام حفل افتتاح الدورة بشكل متزامن في أربعة مواقع مختلفة، حيث يحمل أليكساندير استريجي علم دولة الإمارات في مدينة ميلانو، فيما ترفع بيرا هودسون راية الدولة في كورتينا، في مشهد يعكس رمزية المشاركة الإماراتية في هذا الحدث الأولمبي الكبير.

وافتتح أحمد الطيب المؤتمر مؤكداً أن هذه المشاركة التاريخية تمثل محطة مفصلية في مسيرة الرياضة الإماراتية، واستكمالاً لحضور الدولة المتواصل في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية ودورات الألعاب الأولمبية للشباب، وتعكس في الوقت ذاته تطور الحركة الأولمبية الوطنية وترسيخ مبدأ «المشاركة من أجل المنافسة» الذي تنتهجه اللجنة في مختلف استحقاقاتها القارية والدولية.

وأشار الطيب إلى أن دولة الإمارات، وبدعم قيادتها الرشيدة وجهود كوادرها الوطنية، باتت عنصراً فاعلاً في المحافل الرياضية الدولية، بفضل ما يقدمه رياضيوها من مستويات متقدمة ونتائج متميزة، إلى جانب الصورة المشرفة، التي تعكس التزام الوفود الوطنية بالمبادئ والقيم الأولمبية القائمة على الاحترام والصداقة والتميُّز.

وثمّن الطيب جهود اللاعبين خلال مرحلة الإعداد الماضية، منذ تأهلهما الرسمي إلى الألعاب الأولمبية الشتوية للمرة الأولى، وحتى انطلاق المنافسات، من خلال برامج إعداد متكاملة ومعسكرات تدريبية داخلية وخارجية، ورؤية طموحة لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، الذي نجح في وضع استراتيجيات تضمن استدامة الحضور الإماراتي في البطولات الشتوية، رغم الخصوصية المناخية للدولة.

من جانبه، عبّر هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: «نفخر بالمسيرة التي قطعها اتحاد الرياضات الشتوية، ونتطلع إلى رؤية لاعبينا وهم يمثلون الدولة بكل اعتزاز على المنصة الأولمبية. إن المشاركة التاريخية في دورة ميلانو–كورتينا 2026 تمثل إنجازاً غير مسبوق، وتؤكد أن الرياضة الإماراتية لا تعرف حدوداً، لا جغرافية ولا مناخية، بل تستند إلى رؤية طموحة لبناء جيل قادر على التميز والمنافسة عالمياً».

وأضاف أن الاتحاد اضطلع بدور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال الإشراف الفني على برامج التدريب والتأهيل، وتطوير الخطط الاستراتيجية لضمان جاهزية اللاعبين للمشاركات الدولية، إلى جانب تنسيق مشاركاتهم في البطولات الكبرى، وتوفير الخبرات الفنية والبرامج التدريبية بالتعاون مع الاتحادات الدولية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الرياضات الشتوية العالمية.

حضور لافت في مشاركات الشباب



أكدت المشاركات السابقة لدولة الإمارات في الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب 2024، والألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص – تورين 2025، إضافة إلى الألعاب الآسيوية الشتوية 2025، قد أكدت قدرة الرياضيين الإماراتيين على تحقيق حضور لافت ونتائج إيجابية، مدعومة ببرامج إعداد وتطوير دولية، من بينها برنامج تطوير الاتحاد الدولي للتزلج (FIS Development Programme) في سويسرا. كما أصبحت الإمارات عضواً رسمياً في الاتحاد الدولي للتزلج منذ سبتمبر 2024، ما عزّز حضورها المؤسسي والفني على الساحة الدولية.

إيطاليا تستضيف الدورة الثالثة



تعود إيطاليا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمرة الثالثة في تاريخها، بعد استضافة كورتينا نسخة 1956، وتنظيم تورينو دورة 2006. ومن المنتظر أن تكون نسخة ميلانو–كورتينا 2026 الأكثر توازناً بين الجنسين في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، مع زيادة عدد المنافسات المخصصة للسيدات، حيث ستُمنح نحو 1362 حصة للرياضيات مقابل 1538 للرياضيين، من إجمالي 2900 حصة، إلى جانب إدراج 50 فعالية مخصصة للسيدات ضمن البرنامج الرسمي للدورة.