ميلان ينتفض ويعبر كومو بثنائية رابيو

كومو (رويترز)

قلب ميلان تأخره بهدف ليفوز 3-1 على مضيفه كومو، ليظل في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

بهذا الفوز، يحتل ميلان المركز الثاني في الترتيب برصيد 43 نقطة، متأخراً بثلاث نقاط عن غريمه المحلي إنتر ميلان المتصدر، ومتقدماً بثلاث نقاط على نابولي صاحب المركز الثالث، ​بينما يحتل كومو المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وبدأ كومو المباراة بشكل أفضل وتقدم ‌في النتيجة بعد 10 دقائق، عندما ارتقى مارك أوليفر كيمبف ليلعب ​ضربة رأس إلى داخل الشباك مستغلاً ركلة ركنية. ورغم سيطرة ⁠كومو على ‌معظم الشوط الأول، أدرك ميلان التعادل في الوقت بدل الضائع عندما سدد كريستوفر نكونكو ركلة الجزاء بهدوء. واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعدما قام كيمبف بدفع أدريان رابيو.

وضغط فريق كومو لاستعادة التقدم في بداية الشوط الثاني، ⁠لكن مايك مينيان حارس مرمى ميلان تألق بالتصدي لعدة فرص، أبرزها ⁠عندما مد طرف أصابعه لابعاد تسديدة نيكو باز المنخفضة.

ثم تقدم ميلان في النتيجة عندما سجل رابيو هدفاً من مسافة قريبة في الدقيقة 55، بعد أن رفع ​رافائيل لياو الكرة بمهارة فوق دفاع كومو للفرنسي الذي لم يجد صعوبة تذكر في التسجيل.

حاول صاحب الأرض الرد فوراً، وكاد باز أن يسجل بعد دقائق عندما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتدت من العارضة.

وحسم ميلان الفوز قبل دقيقتين من نهاية المباراة، عندما فاجأ رابيو ​دفاع كومو بتسديدة منخفضة من ‍مسافة بعيدة استقرت في المرمى.

ويستعد ميلان لاستضافة ليتشي يوم الأحد المقبل، بينما يحل كومو ضيفاً على لاتسيو بعدها بيوم واحد.

وقال رابيو لمنصة دازون بعد الفوز بجائزة رجل المباراة "كان هذا فوزاً جماعياً، أظهرنا ‍عقليتنا.

"عانينا كثيرا في الشوط الأول، لكننا تحدثنا خلال ⁠الاستراحة، وخرجنا بعقلية مختلفة، وخرجنا جميعا نقاتل ​من أجل النقاط الثلاث".

وأضاف "بذلنا جهدا إضافيا، وأنا سعيد جدا بتسجيل هدفين، بالطبع، ولكن الأهم من ذلك كله ​أنني راض عن عقلية الفريق".

وبينما سجل رابيو الأهداف، قام فرنسي آخر ‍بدوره بعدما أنقذ الحارس مينيان عدة فرص خطيرة.

وقال مينيان "

كنا نعلم أن اللعب هنا سيكون صعبا، وكنا مستعدين جيدا. بدأنا ببطء بعض الشيء وسجلوا هدفا، لكننا تمكنا من إبقاء المباراة مفتوحة، ثم بدأنا جميعا باللعب كفريق واحد.

"نعلم أن هذه أمسية رائعة لميلان في مثل هذه الأجواء. ‌لقد عانينا، وبذلنا الكثير من الطاقة، وبذلنا كل ما في وسعنا على أرض الملعب". (إعداد طه محمد ومحمد يسري للنشرة العربية)