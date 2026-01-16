«الأبيض الأولمبي» يودّع كأس آسيا تحت 23 بخسارة درامية أمام فيتنام

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ودّع منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم منافسات نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، بخسارته أمام نظيره منتخب فيتنام بنتيجة 2-3 بعد التمديد إلى شوطين إضافيين، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب فيتنام إلى الدور قبل النهائي لملاقاة الفائز من مواجهة أوزبكستان والصين، المقررة إقامتها غداً، فيما ودّع «الأبيض الأولمبي» البطولة من الدور ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته، خلال ظهوره السادس في النهائيات القارية.

وسبق لمنتخبنا بلوغ الدور ربع النهائي في نسخ عُمان 2014، وقطر 2016، وتايلاند 2020، مقابل خروجه من الدور الأول في نسختي أوزبكستان 2022 وقطر 2024، فيما غاب عن نسخة الصين 2018.

وافتتح منتخب فيتنام التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق نجوين لي فات، ولم يتأخر رد «الأبيض الأولمبي»، إذ أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، عبر جونيور نيداي، مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، عاد منتخب فيتنام للتقدم مجدداً بهدف سجله نجوين دينه باك في الدقيقة 62، ورد منتخبنا سريعاً بإحراز هدف التعادل الثاني في الدقيقة 68، عن طريق منصور سعيد المنهالي.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، لجأ المنتخبان إلى خوض شوطين إضافيين، نجح خلالهما منتخب فيتنام في تسجيل هدف الفوز الثالث في الدقيقة 101، بواسطة فام مينه بوك، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.

وفي المباراة الثانية ضمن الدور ربع النهائي، تأهل منتخب اليابان «حامل اللقب» إلى الدور نصف النهائي، عقب فوزه على منتخب الأردن بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليلتقي المنتخب الياباني في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، المقررة إقامتها غداً.