ألباسيتي يجدد ذكريات أسوأ هزائم ريال مدريد في الكأس بالقرن 21

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم هيمنة ريال مدريد على كرة القدم الأوروبية، إلا أنه شهد ليالي عديدة من النسيان في كأس ملك إسبانيا منذ بداية القرن الحادي والعشرين. ولعل هذا ما يفسّر فقدان أقدم بطولة في كرة القدم الإسبانية أهميتها بالنسبة للنادي، رغم تاريخه العريق، وخلال القرن العشرين، فاز ريال مدريد بـ17 لقباً في كأس ملك إسبانيا، لكنه لم يحقق سوى 3 ألقاب في السنوات الـ 26 الماضية. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع أداء غريمه التقليدي برشلونة، الذي تُوج باللقب 6 مرات في المواسم الـ11 الماضية. وما يزيد الطين بلّة، أن ريال مدريد أُقصي مراراً وتكراراً على يد فرق أقل منه في المستوى بشكل واضح.

وقد تصدّرت العديد من هذه الهزائم عناوين الصحف في إسبانيا، بما في ذلك الهزيمة الأخيرة على يد فريق ألباسيتي من الدرجة الثانية، موسم 2025-2026. ولكن ما هي أسوأ هزائم ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا هذا القرن؟

1- الباسيتي 3-2 ريال مدريد (2026)

لم يكن من الممكن أن تكون بداية ألفارو أربيلوا كمدرب أسوأ من ذلك. فقد خسر ريال مدريد بنتيجة 3-2 أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية، في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026، وفي وجود العديد من اللاعبين الاحتياطيين والشباب، فشل الفريق في الرد وخسر بهدف في الدقيقة 94. وكان خصمهم فريقاً من دوري الدرجة الثانية الإسباني ولم يسبق له الفوز على ريال مدريد.

2- ريال يونيون 3-2 ريال مدريد (2008)

تُعد الخسارة أمام فريق من الدرجة الثالثة دائماً ضربة موجعة. فقد خسر ريال مدريد أمام ريال يونيون في ذهاب دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا لموسم 2008-2009، ورغم فوزه في مباراة الإياب، إلا أنه خرج من البطولة بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

3- ديبورتيفو ألكويانو 2-1 ريال مدريد (2021)

كانت الهزيمة الأقسى في عام 2021، حين أقصى ألكويانو، أحد فرق الدرجة الثالثة، ريال مدريد بـ 10 لاعبين في الوقت الإضافي. كانت هذه إحدى أكبر إخفاقات زين الدين زيدان خلال فترة تدريبه، وعكست موسماً خالياً من الألقاب.

4- ألكوركون 4-0 ريال مدريد (2009)

وسحق ألكوركون، وهو أيضاً من دوري الدرجة الثالثة، ريال مدريد بنتيجة 4-0. ورغم امتلاك الفريق لبعض اللاعبين الأساسيين، إلا أنه فشل في الرد، واكتفى بالفوز 1-0 في مباراة الإياب.

5- ريال سرقسطة 6-1 ريال مدريد (2006)

تلقّى ريال مدريد هزيمة قاسية أمام سرقسطة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2005-2006. سجّل دييجو ميليتو 4 أهداف، وأضاف إيورثون هدفين آخرين. أما هدف ريال مدريد الوحيد فكان من نصيب خوليو بابتيستا، ولم يكن الفوز 4-0 في مباراة الإياب كافياً لتعويض الخسارة. كانت الهزيمة قاسية لدرجة أن فلورنتينو بيريز استقال بعد أسابيع. تحتل هذه النتيجة المرتبة الخامسة، لأن سرقسطة كانت، على الأقل، فريقاً من فرق الدوري الإسباني (الدرجة الأولى).