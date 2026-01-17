الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريال يعود إلى الانتصارات بثنائية ليفانتي

ريال يعود إلى الانتصارات بثنائية ليفانتي
17 يناير 2026 19:36

مدريد (رويترز)
عاد ريال مدريد لدرب الانتصارات بفوزه 2-صفر على ضيفه ليفانتي المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، بفضل هدفي ​كيليان مبابي وراؤول أسينسيو في الشوط الثاني.
وتنفس ريال صعداء ‌بفوزه اليوم بعد فترة عصيبة بدأت ​بخسارته 3-2 أمام برشلونة ⁠في ‌كأس السوبر الإسبانية، أعقبها رحيل المدرب تشابي ألونسو ثم الخروج المفاجئ من كأس ملك إسبانيا بخسارته 3-2 أمام ألباسيتي ⁠المنافس في الدرجة الثانية.
واستقبلت جماهير ريال ⁠مدريد اللاعبين بصيحات استهجان عند صفارة المباراة، كما استهدفت بعض الهتافات رئيس النادي فلورنتينو ​بيريز. وخفّف ريال مدريد من حدة التوتر عندما تعرض مبابي لعرقلة داخل المنطقة ليحصل على ركلة جزاء ليسجل المهاجم الفرنسي في الدقيقة 58.
وبهذا يرفع ​مبابي رصيده من الأهداف ‍إلى 19 هدفاً.
وبعد سبع دقائق، ضاعف ريال مدريد تقدمه عن طريق قلب الدفاع أسينسيو، الذي ارتقى ليلعب ضربة ‍رأس إلى داخل الشباك، مستغلاً ⁠ركلة ركنية لعبها أردا ​جولر في الدقيقة 65، ليحقق الفريق انتصاره الأول بقيادة مدربه ​الجديد ألفارو أربيلوا.
يبقي هذا الفوز ريال ‍مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، متأخراً بنقطة واحدة عن المتصدر برشلونة، الذي يحل ضيفاً على ريال سوسيداد غداً الأحد. أما ليفانتي ‌فيحتل المركز 19 برصيد 14 نقطة. 

