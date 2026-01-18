الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريال مدريد.. انتصار وصيحات استهجان

ريال مدريد.. انتصار وصيحات استهجان
18 يناير 2026 10:07


مدريد (أ ف ب)
حقق ريال مدريد انتصاره الأول، بقيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا، بتخطيه ليفانتي 2-0 أمس، ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك على ملعب سانتياغو برنابيو الذي ضجّ بصيحات استهجان مشجّعي «الملكي» على أداء لاعبي فريقهم مؤخراً.
ورفع ريال رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، مُقلّصاً الفارق إلى نقطة واحدة موقتاً مع برشلونة المتصدر، الذي يحلّ ضيفاً على ريال سوسييداد اليوم. 
أحرز الفرنسي كيليان مبابي (58) وراؤول أسنسيو (65) هدفي المباراة.
وعاد ريال إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً، الأولى في نهائي الكأس السوبر أمام برشلونة 2-3 الأحد، والثانية أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية بالنتيجة عينها في ثُمن نهائي الكأس الأربعاء، خلال مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أربيلوا، خلفاً لشابي ألونسو.
وأفضت الخسارتان إلى صبّ مشجعي الريال غضبهم على لاعبيهم في الشوط الأول تحديداً، لا سيّما النجمين الإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، فيما نجا مبابي من صيحات المشجعين الذين هتف بعضهم مطالباً برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريس.
وقال أربيلوا في تصريح للصحفيين بعد المباراة: «لم نمرّ بأسبوع جيد، ومن حق المشجعين إظهار استيائهم من جميع اللاعبين ومن الفريق ومني أنا بالدرجة الأولى».
وأضاف المدرب، الذي أتمّ عامه الثالث والأربعين أمس، أن غضب المشجعين هو أحد الأسباب التي جعلت ريال أنجح نادٍ في عالم كرة القدم.
وتابع: «نعلم جيداً ما مررنا به هذا الأسبوع، ونعلم أن هذا أكبر ناد في العالم، حيث يتوقع منا الجميع تقديم أفضل ما لدينا، ونعلم ما يطلبه منا جمهور ملعب برنابيو».
وأردف: «نعلم داخل غرفة الملابس أننا سنتطور. سنعمل بجد وسنقاتل من أجل كل شيء».
وقال أسنسيو بعد نهاية المباراة في تصريح لتلفزيون ريال مدريد: «اليوم كان مهماً جداً بالنسبة إلينا. أردنا قلب الأمور رأساً على عقب في حضور مشجعينا».
وأكمل: «ما حدث في ألباسيتي كان لا يجب أن يحدث. شعرنا بالذنب وأردنا تحسين الأمور. قدّم الفريق أداء جيداً، وخاصة في الشوط الثاني».

