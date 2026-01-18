بنفيكا يستعيد توازنه في الدوري البرتغالي

لشبونة (د ب أ)

تغلّب فريق بنفيكا على مضيفه ريو آفي بنتيجة 2/ صفر مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم. وسجّل لياندرو باريرو هدف التقدم في الدقيقة 16، ثم أضاف أندرياس نتوي، لاعب ريو آفي، الهدف الثاني في مرمى فريقه بطريق الخطأ عند الدقيقة 25.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن سبورتنج لشبونة الوصيف، و7 نقاط عن بورتو المتصدر. أما ريو آفي فلديه 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويأتي هذا الفوز لبنفيكا بعد نتائج سلبية للفريق، من بينها الخسارة أمام الغريم بورتو في ربع نهائي كأس البرتغال صفر/ 1، وقبلها هزيمة أخرى ضد براجا 1/ 3 في كأس الرابطة البرتغالية.

ويستعد بنفيكا لمواجهة قوية ضد يوفنتوس الإيطالي على ملعب الأخير، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.