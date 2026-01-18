الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بنفيكا يستعيد توازنه في الدوري البرتغالي

بنفيكا يستعيد توازنه في الدوري البرتغالي
18 يناير 2026 11:30

 

لشبونة (د ب أ)
تغلّب فريق بنفيكا على مضيفه ريو آفي بنتيجة 2/ صفر مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم. وسجّل لياندرو باريرو هدف التقدم في الدقيقة 16، ثم أضاف أندرياس نتوي، لاعب ريو آفي، الهدف الثاني في مرمى فريقه بطريق الخطأ عند الدقيقة 25.
ورفع بنفيكا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن سبورتنج لشبونة الوصيف، و7 نقاط عن بورتو المتصدر. أما ريو آفي فلديه 20 نقطة في المركز الحادي عشر.
ويأتي هذا الفوز لبنفيكا بعد نتائج سلبية للفريق، من بينها الخسارة أمام الغريم بورتو في ربع نهائي كأس البرتغال صفر/ 1، وقبلها هزيمة أخرى ضد براجا 1/ 3 في كأس الرابطة البرتغالية.
ويستعد بنفيكا لمواجهة قوية ضد يوفنتوس الإيطالي على ملعب الأخير، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات صلة
مورينيو منتقداً لاعبي بنفيكا: أتمنى ألا يذوقوا طعم النوم
صفقة محتملة في الميركاتو الشتوي.. لوكا على رادار بنفيكا
بنفيكا
نادي بنفيكا
الدوري البرتغالي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
اليوم 19:12
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 18:37
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
اليوم 17:16
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
اليوم 18:52
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©