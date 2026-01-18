الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الأولمبياد الخاص ينظِّم مسابقة كرة القدم الموحدة بالتعاون مع جامعة أبوظبي

الأولمبياد الخاص ينظِّم مسابقة كرة القدم الموحدة بالتعاون مع جامعة أبوظبي
18 يناير 2026 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
نظّم الأولمبياد الخاص الإماراتي المسابقة الوطنية لكرة القدم الموحدة، بالتعاون مع جامعة أبوظبي، بمشاركة فرق من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم، ونادي دبي لأصحاب الهمم، إلى جانب فريق كرة القدم الموحّد لجامعة أبوظبي.
وشهدت الفعالية، التي أقيمت ضمن أنشطة وبرامج الموسم الرياضي 2026، مشاركة أكثر من 45 لاعباً وشريكاً موحداً في يوم رياضي مميز أبرز مهارات اللاعبين وقدراتهم في كرة القدم، وساهم في دعم مسيرتهم الرياضية وتمكينهم من خلال الدمج الرياضي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي لتعزيز الدمج المجتمعي من خلال الرياضة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين من أصحاب الهمم وزملائهم الموحدين لإبراز مواهبهم، وتنمية روح الفريق والتعاون، بما يعزِّز قيم الشمول والمساواة في المجتمع.
كما تشكِّل هذه المسابقة محطة مهمة في إطار الاستعدادات للألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026، وكذلك ضمن التحضيرات للمشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم لكرة القدم الموحدة المقررة إقامتها في باريس خلال يوليو المقبل.
ويعكس التعاون المستمر بين الأولمبياد الخاص وجامعة أبوظبي نموذجاً رائداً في تعزيز الرياضة المجتمعية وتوسيع قاعدة الأنشطة الموحدة في المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في نشر ثقافة الدمج وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات.

