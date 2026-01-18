المغرب ضد السنغال.. مَنْ يحسم لقب كأس الأمم الأفريقية 2025؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يسعى المغرب لإنهاء انتظار دام 50 عاماً لتحقيق لقبه القاري الثاني عندما يواجه السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، مساء اليوم، وتجمع المباراة التي ستقام في الرباط بين أفضل فريقين في القارة، حيث يحتل منتخب شمال أفريقيا المركز الحادي عشر عالمياً، بينما يحتل منتخب أسود التيرانجا المركز الرابع عشر.

ويمتلك المغرب أفضل دفاع في البطولة، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات، والهدف الوحيد الذي استقبله ياسين بونو جاء من ركلة جزاء، لكنه سيواجه اختباراً صعباً من منتخب السنغال الذي سجّل 12 هدفاً في طريقه لحجز مكانه في ملعب الأمير مولاي عبد الله.

ورغم نجاحات المغرب الأخيرة في كأس العالم 2022 وعلى مستوى الفئات السنية المختلفة، وآخرها تتويج منتخب تحت 20 عاماً بطلاً للعالم أكتوبر الماضي، نادراً ما اقترب المغرب من رفع كأس الأمم الأفريقية منذ فوزه الوحيد في إثيوبيا عام 1976، وهذه هي مشاركته الثانية فقط في النهائي منذ ذلك الحين.

وفي المقابل، يسعى منتخب غرب أفريقيا أيضاً للفوز بلقبه الثاني في كأس الأمم الأفريقية، بعد أن حصد لقبه الأول في نسخة 2021 في الكاميرون، حيث تشارك السنغال في المباراة النهائية للمرة الرابعة، بعد أن خسرت المباراة النهائية في عامي 2002 و2019 قبل أن تفوز باللقب أخيرا قبل 4 سنوات.

وكان المغرب المرشح الأبرز للفوز بالبطولة قبل انطلاقها، ولم يتغير هذا التوقع قبل المباراة النهائية. تبلغ نسبة فوز أصحاب الأرض في كأس الأمم الأفريقية باللقب 55.4%، وفقاً لشبكة «أوبتا»، مقابل 44.6% للسنغال.

وفاز المنتخب المغربي بالمباراة في غضون 90 دقيقة بنسبة 41.2%، بينما فاز منتخب أسود التيرانجا بنسبة 29.4%، وشهدت المباراة تعادلاً في الوقت الأصلي وامتدت إلى الوقت الإضافي بنسبة 29.4%.

وستكون هذه أول مباراة على الإطلاق بين السنغال والمغرب في كأس الأمم الأفريقية، ما يجعلها أول نهائي لكأس الأمم الأفريقية يواجه فيه فريقان بعضهما البعض لأول مرة منذ مباراة جنوب أفريقيا وتونس في عام 1996.

مع أن المنتخبين التقيا في بطولة أمم أفريقيا للمحليين العام الماضي، إلا أن تلك البطولة كانت مخصصة للاعبين من الدوري المحلي فقط، ولم يلعب السنغال والمغرب ضد بعضهما منذ مباراة ودية في أكتوبر 2020، والتي فاز فيها أسود الأطلس بنتيجة 3-1 بفضل أهداف سليم أملا والنصيري ويوسف العربي.

وإلى جانب المجد وفرصة أن يطلقوا على أنفسهم لقب أفضل فريق في القارة، سيحصل الأبطال على 10 ملايين دولار كجوائز مالية، بزيادة قدرها 3 ملايين دولار عن البطولة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، وللمرة الرابعة على التوالي، سيتولى تدريب الفريق الفائز مدرب أفريقي، حيث سيحذو المغربي وليد الركراكي أو السنغالي بابي ثياو حذو جمال بلماضي (الجزائر، 2019) وأليو سيسيه (السنغال، 2021) وإيميرس فاييه (ساحل العاج، 2023).