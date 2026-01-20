الفرنسي مونفيس يودّع بطولة أستراليا للتنس بـ«كلمات مؤثرة»



ملبورن (أ ب)

في ظهوره الأخير بالمسابقة، هتفت الجماهير باسم النجم الفرنسي جيل مونفيس، وهو يودّع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم.

ولن تكون هناك فرصة أخرى للاعب المخضرم 39 عاماً، والذي يتمتع بشعبية كبيرة منذ عقود في ملاعب (ملبورن بارك)، في الظهور مجدداً على الملعب الشهير.

وبعد أن تقدّم بمجموعة وشوط كسر الإرسال، خسر مونفيس مباراته في الدور الأول أمام اللاعب الأسترالي داين سويني، المتأهل من الأدوار التمهيدية، بنتيجة 6/ 7 (3/ 7)، 7/ 5,6/ 4,7/ 5، اليوم الثلاثاء.

وكانت هذه هي المشاركة الـ20 لمونفيس ببطولة أستراليا المفتوحة، والـ69 في المسابقات الأربع الكبرى، وكان اللاعب الفرنسي ينتظر مواجهة في الدور الثاني ضد الأميركي بن شيلتون، المصنّف الثامن للمسابقة، وسط هتافات وتشجيع كبير من الجماهير في ملعب (كيا أرينا).

لكن سويني 24 عاماً والذي لم يسبق له الفوز بمباراة في الأدوار الرئيسية للبطولات الأربع الكبرى، أنهى مبكراً مسيرة مونفيس في منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا. وفي خروج عن المألوف، بقي مونفيس في الملعب ليخاطب الجمهور بعد المقابلة التي أجراها على أرض الملعب، حيث قال «بالنسبة لي، بدأت رحلتي منذ زمن بعيد. والآن نحن في عام 2026، وكأنها خط النهاية».

وكان مونفيس قد أعلن قبل البطولة أن هذا العام سيكون الأخير له في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين (إيه تي بي)، مختتماً مسيرة حافلة تضمّنت الوصول إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا عامي 2016 و2021، وقبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) وبطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وألهمت ضربات مونفيس الأمامية وقدرته الفائقة على العودة من تأخره في الإرسال لاعبين آخرين. وبعد يوم من استلهام النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش ضربة أمامية حاسمة من مونفيس في مباراته الافتتاحية بالبطولة، قدم مونفيس إحدى ضرباته الأمامية المميزة في أواخر المجموعة الأولى. لكن تلك التسديدات الكلاسيكية لم تكن كافية لمونفيس، الذي كان يتردد على جانب الملعب ليأخذ منشفة، وكثيراً ما كان يتكئ على مضربه في مباراة استمرت قرابة أربع ساعات.

وقال مونفيس: «شكراً جزيلاً لكم على هذه الرحلة الرائعة. لديّ الكثير من الذكريات الجميلة هنا. معارك كبيرة، ووصول إلى دور الثمانية. أنا محظوظ جداً لأنني لعبت هنا لسنوات عديدة. شكراً جزيلاً».