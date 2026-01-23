الجولة الـ23 من البريميرليج تجدد الصدام الناري بين أرسنال ويونايتد

لندن (أ ب)

يلتقي مانشستر سيتي في إطار الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي مع ضيفه وولفرهامبتون، متذيل الترتيب برصيد 8 نقاط، غداً السبت، والذي لم يحقق سوى فوزاً واحداً فقط طوال الموسم الدوري، في مواجهة لم تعد مباراة سهلة، في ظل أداء مانشستر سيتي المتواضع خلال الأسبوع الماضي، والذي قد يصنف ضمن أسوأ عروض جوارديولا في العقد الماضي مع النادي؟.وبينما لم يحقق مانشستر سيتي سوى فوزين في مبارياته السبع الأخيرة بجميع المسابقات، يتحسن أداء وولفرهامبتون، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم في لقاءاته الخمس الأخيرة.

ويخوض مانشستر سيتي المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي وهو في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 43 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف أرسنال (المتصدر)، الذي فشل في استغلال مشاكل فريق جوارديولا الأخيرة بعد تعادله في آخر مباراتين بالمسابقة أمام ليفربول ونوتنجهام فورست.

وفي ظل أزمة مانشستر سيتي الدفاعية، من المتوقع أن يشارك مارك جيهي لأول مرة مع الفريق أمام وولفرهامبتون، فيما يرجح أن يغيب ماكس ألين، قلب الدفاع الشاب "20 عاماً" والذي عاد من إعارة إلى واتفورد بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، عن التشكيلة الأساسية.

من جانبه، يخوض أرسنال مواجهة من العيار الثقيل ضد ضيفه مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، بعد غد الأحد، حيث يسعى الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) لتكرار أدائه المميز أمام سيتي، ومن المرجح أن يعتمد مجدداً على الهجمات المرتدة على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

ويتعين على الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، تحديد من سيلعب في خط الهجوم أمام مانشستر يونايتد، بين البرازيلي جابرييل جيسوس، العائد من الإصابة، والسويدي فيكتور جيوكيريس، المنضم حديثاً للفريق والذي شغل مركز المهاجم الأساسي هذا الموسم. وكان الثنائي تمكن من هز الشباك خلال فوز أرسنال 3 / 1 على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي، في دوري الأبطال، وهو الانتصار الذي منح الفريق اللندني بطاقة الترشح مباشرة لدور الـ16 في البطولة القارية، دون انتظار خوض الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، الأسبوع القادم.

من ناحيته، يحل أستون فيلا، صاحب المركز الثالث والمتساوي في رصيد النقاط مع مانشستر سيتي، ضيفاً على نيوكاسل يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 33 نقطة، بعد غد أيضا.

ويأمل ليفربول (حامل اللقب)، صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة، في الخروج من سلسلة تعادلاته، التي استمرت في لقاءاته الأربع الأخيرة بالبطولة، حينما يخرج لملاقاة بورنموث، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، غداً. ومن المنتظر أن يعاود النجم الدولي المصري محمد صلاح الظهور مع ليفربول في البطولة العريقة، التي غاب عنها لمدة تزيد عن شهر، بسبب تواجده مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي اختتمت بالمغرب، يوم الأحد الماضي.

وكان صلاح شارك أساسياً في فوز ليفربول 3 / صفر على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بدوري الأبطال، أول أمس الأربعاء، حيث خاض المباراة بأكملها، بعد 4 أيام فقط من مشاركته مع منتخب مصر في مباراة تحديد المركز الثالث ضد منتخب نيجيريا بأمم أفريقيا.

في المقابل، يخوض إيفرتون، صاحب المركز العاشر بـ32 نقطة، ضيفه ليدز يونايتد، الذي يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، يوم الاثنين المقبل.

ويلعب توتنهام هوتسبير، الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة مع مضيفه بيرنلي، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بـ14 نقطة، غداً. وهدأت الأجواء نسبياً داخل جنبات توتنهام، عقب فوز الفريق 2 / صفر على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني، بدوري الأبطال، يوم الثلاثاء الماضي، ليجد توماس فرانك، مدرب الفريق الأبيض، بعض الراحة هذا الأسبوع. وكانت جماهير توتنهام أعربت عن غضبها من فرانك، حيث طالبت برحيله، عقب خسارة الفريق 1 / 2 أمام وستهام يونايتد (المتعثر) في المرحلة الماضية للدوري الإنجليزي.

وتشهد المرحلة أيضا العديد من اللقاءات الهامة الأخرى، حيث يلعب تشيلسي، صاحب المركز السادس بـ36 نقطة، مع مضيفه كريستال بالاس، الذي يتواجد في المركز الثالث عشر بـ28 نقطة، بعد غد.

وتفتتح مباريات المرحلة غداً بلقاء وستهام يونايتد مع ضيفه سندرلاند، فيما يلعب فولهام مع ضيفه برايتون في ذات اليوم، بينما يواجه برينتفورد ضيفه نوتنجهام فورست، بعد غد.