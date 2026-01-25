الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديوكوفيتش إلى دور الثمانية في أستراليا بعد انسحاب مينشيك

ديوكوفيتش إلى دور الثمانية في أستراليا بعد انسحاب مينشيك
25 يناير 2026 14:05


ملبورن (رويترز)
تأهَّل ​نوفاك ديوكوفيتش إلى ‌دور الثمانية ببطولة ​أستراليا المفتوحة ⁠للتنس بعد انسحاب منافسه في الدور الرابع ياكوب ⁠مينشيك بسبب إصابة في ⁠عضلات البطن اليوم الأحد، وجاء الانسحاب ​قبل يوم واحد من مباراتهما المقررة في ملبورن بارك.
وقال مينشيك، ​عبر حسابه ‍بتطبيق إنستجرام: «بعد بذل كل ما في وسعنا للاستمرار، اضطُّررت للانسحاب ⁠من ​بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة ​في عضلات ‍البطن تفاقمت خلال المباريات الأخيرة».وأضاف: «حان وقت التعافي التام».
وفي مباراة أخرى، واصل ألكسندر زفيريف، الحائز على المركز الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس العام الماضي، سعيه نحو تحقيق لقب أول يستعصي عليه في البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على فرانسيسكو سيروندولو 6-2 و6-4 و6-4، ليبلغ دور الثمانية في ملبورن بارك، اليوم الأحد.
خسر ​اللاعب الألماني (28 عاماً) المباريات النهائية الثلاث التي بلغها في البطولات الأربع الكبرى، بما فيها نهائي العام الماضي، أمام يانيك سينر ​في ملبورن بارك، ولا تتسلط الأنظار عليه ⁠هذه المرة، بينما يسعى لاغتنام فرصة أخرى.
وقال زفيريف على أرض الملعب، متجنباً الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان يقدم أفضل مستوياته: «أنا سعيد جداً بالمباراة والأداء. سعيد حقاً بالعودة إلى دور الثمانية».
وأضاف: «لا أريد ⁠أن أستبق الأحداث، سألتزم الصمت. لكن عليك أن تلعب بمستوى ⁠عالٍ لتبلغ دور الثمانية. آمل أن أستمر على هذا المنوال».

