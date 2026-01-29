مانشستر سيتي يدرس الإبقاء على مرموش.. تعرف على السبب

معتز الشامي (أبوظبي)

وجه عمر مرموش تذكيراً في الوقت المناسب لبيب جوارديولا بقدراته التي لا جدال عليها أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله.

ويعاني اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً من موسم محبط للغاية، حيث اقتصر دوره على المشاركة بشكل محدود مع مانشستر سيتي بعد تراجع ترتيبه في الفريق.

ورغم بعض اللمحات الرائعة خلال بدايته المبهرة مع السيتي، إلا أن مرموش لم يرتق إلى مستوى التوقعات منذ انتقاله من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو في يناير الماضي.

واعتبر الكثيرون التعاقد مع أنطوان سيمينيو مقابل 72 مليون يورو، خلال يناير الحالي، بديلاً لمرموش، نظراً لمعاناة اللاعب المصري هذا الموسم، فضلاً عن وجود اهتمام حقيقي بخدماته، وتابع توتنهام مرموش خلال فترة وجوده في ألمانيا، ولا يزال اهتمامهم قائماً، كما ارتبط اسمه أيضاً بعملاقي تركيا فناربخشة وجلطة سراي. مع ذلك، أظهر مرموش موهبته أمام وولفرهامبتون.

وتأثرت مسيرة مرموش خلال الموسم بإصابة في الركبة ومشاركته في كأس الأمم الأفريقية، لكنه لم يلعب سوى 18% من دقائق مباريات مانشستر سيتي، وكان هدفه ضد وولفرهامبتون هو هدفه الأول في الدوري هذا الموسم، بينما كان هدفه الآخر الوحيد في كأس الرابطة الإنجليزية ضد سوانزي.

وكان أداء مرموش الهجومي مذهلاً في النصف الأول من الموسم الماضي، حيث ساهم في 25 هدفاً في 17 مباراة بالدوري الألماني، ما أهله للانتقال إلى مانشستر سيتي.

كانت أرقام مرموش الهجومية في فرانكفورت أفضل بكثير منها في مانشستر سيتي، وهذا أمر متوقع نظراً للفارق الكبير بين الدوري الألماني والدوري الإنجليزي الممتاز، ويعد التألق أسهل بكثير للاعبين المهاجمين في ألمانيا لعدة أسباب، منها أسلوب اللعب وجودة اللاعبين، إلا أن أداء مرموش في السيتي يبقى جيداً.

ورغم أنه سجل 0.94 مساهمة تهديفية لكل 90 دقيقة في فرانكفورت، إلا أن مرموش قدم 0.58 مساهمة تهديفية لكل 90 دقيقة في السيتي، ولا يزال بإمكانه لعب دور مهم مع جوارديولا خلال ما تبقى من الموسم.

لكن لماذا يجب على مانشستر سيتي الإبقاء على عمر مرموش؟، فمن الواضح أن جوارديولا لا يزال يقدر مرموش، وقد أثنى عليه كثيراً بعد أدائه المميز أمام وولفرهامبتون، واصفاً إياه بـ"اللاعب الاستثنائي"

وقال المدرب الإسباني: "في الموسم الماضي، عندما انضم إلينا، كان أداؤه مذهلاً لمدة شهرين أو ثلاثة. لولاه، لكان من المستحيل التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف: "إنه لاعب استثنائي، ليس كبيراً في السن ولا صغيراً، لكن لديه مجالاً للتطور، ويتمتع بحس تهديفي عال وطاقة ديناميكية في تحركاته، وهذا أمر رائع. أراه أقرب إلى المهاجم الصريح منه إلى الجناح، لكنه لاعب بارع في الهجمات المرتدة. أنا سعيد جداً لأجله".

يفسر تأكيد جوارديولا على أن مرموش يتألق في مركز المهاجم الصريح سبب كون رحيله هذا الشهر قراراً غير حكيم من جانب السيتي.

ولا شك أن إيرلينج هالاند أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكن السيتي يفتقر إلى بديل قوي له، ويمكن لمرموش أن يكون بديلاً مناسباً عندما يحتاج هالاند للراحة. كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين، وهذه المرونة، إلى جانب مهاراته، ستفيد السيتي بلا شك في سعيه لمنافسة أرسنال على لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.

من المعلوم أن فناربخشة عازم على ضم مرموش إلى إسطنبول، لكن السيتي متردد في قبول هذا العرض، وهذا هو القرار الصائب. بصفته لاعباً مؤثراً، حيث يمتلك مرموش القدرة على لعب دور محوري، ويستحق المزيد من الوقت لإثبات جدارته في إنجلترا.