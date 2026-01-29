الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر سيتي يدرس الإبقاء على مرموش.. تعرف على السبب

مانشستر سيتي يدرس الإبقاء على مرموش.. تعرف على السبب
29 يناير 2026 08:35

معتز الشامي (أبوظبي)
وجه عمر مرموش تذكيراً في الوقت المناسب لبيب جوارديولا بقدراته التي لا جدال عليها أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله.
ويعاني اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً من موسم محبط للغاية، حيث اقتصر دوره على المشاركة بشكل محدود مع مانشستر سيتي بعد تراجع ترتيبه في الفريق.
ورغم بعض اللمحات الرائعة خلال بدايته المبهرة مع السيتي، إلا أن مرموش لم يرتق إلى مستوى التوقعات منذ انتقاله من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو في يناير الماضي.
واعتبر الكثيرون التعاقد مع أنطوان سيمينيو مقابل 72 مليون يورو، خلال يناير الحالي، بديلاً لمرموش، نظراً لمعاناة اللاعب المصري هذا الموسم، فضلاً عن وجود اهتمام حقيقي بخدماته، وتابع توتنهام مرموش خلال فترة وجوده في ألمانيا، ولا يزال اهتمامهم قائماً، كما ارتبط اسمه أيضاً بعملاقي تركيا فناربخشة وجلطة سراي. مع ذلك، أظهر مرموش موهبته أمام وولفرهامبتون.
وتأثرت مسيرة مرموش خلال الموسم بإصابة في الركبة ومشاركته في كأس الأمم الأفريقية، لكنه لم يلعب سوى 18% من دقائق مباريات مانشستر سيتي، وكان هدفه ضد وولفرهامبتون هو هدفه الأول في الدوري هذا الموسم، بينما كان هدفه الآخر الوحيد في كأس الرابطة الإنجليزية ضد سوانزي.
وكان أداء مرموش الهجومي مذهلاً في النصف الأول من الموسم الماضي، حيث ساهم في 25 هدفاً في 17 مباراة بالدوري الألماني، ما أهله للانتقال إلى مانشستر سيتي.
كانت أرقام مرموش الهجومية في فرانكفورت أفضل بكثير منها في مانشستر سيتي، وهذا أمر متوقع نظراً للفارق الكبير بين الدوري الألماني والدوري الإنجليزي الممتاز، ويعد التألق أسهل بكثير للاعبين المهاجمين في ألمانيا لعدة أسباب، منها أسلوب اللعب وجودة اللاعبين، إلا أن أداء مرموش في السيتي يبقى جيداً.
ورغم أنه سجل 0.94 مساهمة تهديفية لكل 90 دقيقة في فرانكفورت، إلا أن مرموش قدم 0.58 مساهمة تهديفية لكل 90 دقيقة في السيتي، ولا يزال بإمكانه لعب دور مهم مع جوارديولا خلال ما تبقى من الموسم.
لكن لماذا يجب على مانشستر سيتي الإبقاء على عمر مرموش؟، فمن الواضح أن جوارديولا لا يزال يقدر مرموش، وقد أثنى عليه كثيراً بعد أدائه المميز أمام وولفرهامبتون، واصفاً إياه بـ"اللاعب الاستثنائي"
وقال المدرب الإسباني: "في الموسم الماضي، عندما انضم إلينا، كان أداؤه مذهلاً لمدة شهرين أو ثلاثة. لولاه، لكان من المستحيل التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".
وأضاف: "إنه لاعب استثنائي، ليس كبيراً في السن ولا صغيراً، لكن لديه مجالاً للتطور، ويتمتع بحس تهديفي عال وطاقة ديناميكية في تحركاته، وهذا أمر رائع. أراه أقرب إلى المهاجم الصريح منه إلى الجناح، لكنه لاعب بارع في الهجمات المرتدة. أنا سعيد جداً لأجله".
يفسر تأكيد جوارديولا على أن مرموش يتألق في مركز المهاجم الصريح سبب كون رحيله هذا الشهر قراراً غير حكيم من جانب السيتي.
ولا شك أن إيرلينج هالاند أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكن السيتي يفتقر إلى بديل قوي له، ويمكن لمرموش أن يكون بديلاً مناسباً عندما يحتاج هالاند للراحة. كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين، وهذه المرونة، إلى جانب مهاراته، ستفيد السيتي بلا شك في سعيه لمنافسة أرسنال على لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.
من المعلوم أن فناربخشة عازم على ضم مرموش إلى إسطنبول، لكن السيتي متردد في قبول هذا العرض، وهذا هو القرار الصائب. بصفته لاعباً مؤثراً، حيث يمتلك مرموش القدرة على لعب دور محوري، ويستحق المزيد من الوقت لإثبات جدارته في إنجلترا.

أخبار ذات صلة
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
جوارديولا يدخل نادي الـ 400 انتصار ويحطم رقم فينجر
عمر مرموش
مانشستر سيتي
جوارديولا
آخر الأخبار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
اليوم 12:22
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
التعليم والمعرفة
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
اليوم 12:08
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
اليوم 11:32
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
علوم الدار
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
اليوم 11:06
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
الرياضة
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©