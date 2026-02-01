الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أحمد بن سعود يشهد بطولة حرس الرئاسة للجري في رأس الخيمة

أحمد بن سعود يشهد بطولة حرس الرئاسة للجري في رأس الخيمة
1 فبراير 2026 14:46

رأس الخيمة (وام)
شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، اليوم، بطولة حرس الرئاسة للجري التي أُقيمت على كورنيش القواسم، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس قيادة حرس الرئاسة في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة عددٍ من ضباط وأفراد الحرس، إلى جانب مشاركة مجتمعية من مختلف الفئات العمرية، وبحضور كبار المسؤولين.
ويأتي تنظيم البطولة ضمن الفعاليات الرياضية والمجتمعية، التي تعكس حرص قيادة حرس الرئاسة على تعزيز أنماط الحياة الصحية، وترسيخ قيم الانضباط والروح الرياضية، إلى جانب دورها في خدمة المجتمع ضمن مهامها الأمنية والوطنية.
وهنّأ الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي قيادة حرس الرئاسة بهذه المناسبة، مؤكداً أن هذه الذكرى تجسّد مسيرةً حافلةً بالعطاء والتميّز، ومشيداً بالدور الوطني الذي تضطلع به القيادة في حفظ الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.
وأشار الشيخ أحمد بن سعود إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية يعكس رؤية قيادة حرس الرئاسة في تعزيز التواصل المجتمعي، ونشر ثقافة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة صحي، بما يسهم في بناء مجتمعٍ أكثر وعياً وحيوية، ويعزّز قيم الانتماء والولاء للوطن.
وفي ختام البطولة، كرّم الشيخ أحمد بن سعود الفائزين والمشاركين، مثمّناً جهود اللجنة المنظمة وجميع القائمين على إنجاح الفعالية، ومتمنياً لقيادة حرس الرئاسة دوام التوفيق ومواصلة مسيرة الإنجازات في خدمة الوطن والمواطن.

حرس الرئاسة
أحمد بن سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©