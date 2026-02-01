لقب أستراليا يُدخل ألكاراز التاريخ بعد رباعية «الجراند سلام»

ملبورن(أ ف ب)

دخل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول عالمياً التاريخ بإكماله رباعية الجراند سلام وأصبح أصغر لاعب يحققها بتتويجه للمرة الأولى بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع 2-6 و6-2 و6-3 و7-5 الأحد في المباراة النهائية على ملعب رود لايفر أرينا في ملبورن.

وهو اللقب السابع الكبير للإسباني الذي حرم النجم الصربي المخضرم البالغ 38 عاماً من تتويج غير مسبوق بلقبه الكبير الخامس والعشرين، وتغلب عليه للمرة الثالثة في نهائي جراند سلام بعد ويمبلدون في 2023 و2024.

وقلب الكارز الطاولة على ديوكوفيتش على غرار نهائي ويمبلدون 2023 عندما تخلف 1-6 في المجموعة الأولى ثم كسب المجموعتين الثانية والثالثة 7-6 (9-7 و6-1، ثم خسر الرابعة 3-6 قبل أن يكسب الخامسة الحاسمة 6-4.

وجاء فوز الإسباني بعد أداء مذهل عقب بداية بطيئة، وبات أصغر لاعب يحرز البطولات الأربع الكبرى والتاسع في التاريخ، بعدما أضاف لقب أستراليا المفتوحة إلى لقبين في كل من ويمبلدون (2023 و2024) ورولان جاروس (2023 و2025) وفلاشينج ميدوز (2022 و2025).

وهو الفوز الرابع لألكاراز على ديوكوفيتش في ست مواجهات بينهما في الجراند سلام والسادس في 10 مواجهات في مختلف البطولات والدورات.

وبات ألكاراس ثاني إسباني يتوج بلقب أستراليا بعد نادال (2009 و2022).

وفي سن 22 عاماً و272 يوماً، تفوّق ألكاراز على مواطنه الأسطورة رافايل نادال الذي كان حاضراً في المدرجات والذي كان يبلغ 24 عاماً حين حقق إنجاز الرباعية الكاملة.

ورفع ألكاراز رصيده إلى سبعة ألقاب كبرى في ثماني مباريات نهائية (خسر ويمبلدون 2025) فتجاوز الأميركي جون ماكنرو والسويدي ماتس فيلاندر، وبات بفارق لقب واحد خلف الأميركيين أندريه أغاسي وجيمي كونورز وإيفان ليندل.

ومني ديوكوفيتش بأول هزيمة له في نهائي ملبورن بعدما فاز بعشرة نهائيات سابقة، وسيستمر بحثه عن لقب كبير ينفرد به كصاحب الرقم القياسي (25 لقبًا) والذي يتقاسمه حاليا مع الأسترالية مارغريت كورت التي تابعت أيضًا المباراة من المدرجات.

وكان آخر لقب كبير يحرزه "نولي" في فلاشينج ميدوز عام 2023، قبل أن يتقاسم ألكاراز والايطالي يانيك سينر الألقاب الكبرى منذ ذلك الحين.