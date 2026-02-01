الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لقب أستراليا يُدخل ألكاراز التاريخ بعد رباعية «الجراند سلام»

لقب أستراليا يُدخل ألكاراز التاريخ بعد رباعية «الجراند سلام»
1 فبراير 2026 17:56

ملبورن(أ ف ب)
دخل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول عالمياً التاريخ بإكماله رباعية الجراند سلام وأصبح أصغر لاعب يحققها بتتويجه للمرة الأولى بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع 2-6 و6-2 و6-3 و7-5 الأحد في المباراة النهائية على ملعب رود لايفر أرينا في ملبورن.
وهو اللقب السابع الكبير للإسباني الذي حرم النجم الصربي المخضرم البالغ 38 عاماً من تتويج غير مسبوق بلقبه الكبير الخامس والعشرين، وتغلب عليه للمرة الثالثة في نهائي جراند سلام بعد ويمبلدون في 2023 و2024.
وقلب الكارز الطاولة على ديوكوفيتش على غرار نهائي ويمبلدون 2023 عندما تخلف 1-6 في المجموعة الأولى ثم كسب المجموعتين الثانية والثالثة 7-6 (9-7 و6-1، ثم خسر الرابعة 3-6 قبل أن يكسب الخامسة الحاسمة 6-4.
وجاء فوز الإسباني بعد أداء مذهل عقب بداية بطيئة، وبات أصغر لاعب يحرز البطولات الأربع الكبرى والتاسع في التاريخ، بعدما أضاف لقب أستراليا المفتوحة إلى لقبين في كل من ويمبلدون (2023 و2024) ورولان جاروس (2023 و2025) وفلاشينج ميدوز (2022 و2025).
وهو الفوز الرابع لألكاراز على ديوكوفيتش في ست مواجهات بينهما في الجراند سلام والسادس في 10 مواجهات في مختلف البطولات والدورات.
وبات ألكاراس ثاني إسباني يتوج بلقب أستراليا بعد نادال (2009 و2022).
وفي سن 22 عاماً و272 يوماً، تفوّق ألكاراز على مواطنه الأسطورة رافايل نادال الذي كان حاضراً في المدرجات والذي كان يبلغ 24 عاماً حين حقق إنجاز الرباعية الكاملة.
ورفع ألكاراز رصيده إلى سبعة ألقاب كبرى في ثماني مباريات نهائية (خسر ويمبلدون 2025) فتجاوز الأميركي جون ماكنرو والسويدي ماتس فيلاندر، وبات بفارق لقب واحد خلف الأميركيين أندريه أغاسي وجيمي كونورز وإيفان ليندل.

أخبار ذات صلة
رسائل عاطفية ووداع غامض.. علاقة ألكاراز وديوكوفيتش في «محطة التقدير»
ريباكينا «الجليدية» تثأر من سابالينكا وتحرز لقب أستراليا للتنس

ومني ديوكوفيتش بأول هزيمة له في نهائي ملبورن بعدما فاز بعشرة نهائيات سابقة، وسيستمر بحثه عن لقب كبير ينفرد به كصاحب الرقم القياسي (25 لقبًا) والذي يتقاسمه حاليا مع الأسترالية مارغريت كورت التي تابعت أيضًا المباراة من المدرجات.
وكان آخر لقب كبير يحرزه "نولي" في فلاشينج ميدوز عام 2023، قبل أن يتقاسم ألكاراز والايطالي يانيك سينر الألقاب الكبرى منذ ذلك الحين.

كارلوس ألكاراز
ديوكوفيتش
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©