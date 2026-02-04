مدرب تشيلسي: لا ألوم اللاعبين ونتقبّل الخسارة أمام أرسنال



لندن (د ب أ)

أشاد ليام روسينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بلاعبيه رغم خروج فريقه من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عقب الخسارة أمام أرسنال صفر/ 1 أمس الثلاثاء، في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي.

وتأهل أرسنال للمباراة النهائية فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4/ 2، حيث خسر تشيلسي في مباراة الذهاب 2/ 3، وأنهت الخسارة سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لفريق تشيلسي. ورغم الخسارة، كان هناك تطور في الأداء بالنسبة لفريق تشيلسي، عما ظهر به في مباراة الذهاب، والتي جرت خلال أسبوع مضطرب بعد أيام قليلة فقط من تولي روسينيور المسؤولية.

وقال مدرب تشيلسي: «في مباراة الذهاب، لا أبحث عن أعذار، لكن كان هناك مرض اجتاح معسكر الفريق يوم المباراة - غاب أربعة لاعبين - وكنت قد توليت المسؤولية قبل ثلاثة أيام فقط». وأضاف: «لا أستطيع أن ألوم اللاعبين على التزامهم أو حدة أدائهم أو روح القتال التي أظهروها».

وأكمل: «كل ما نحتاج لفعله هو أن نتذكر أن هذه هي البداية، وأنا سعيد للغاية بالكثير من الأشياء التي أراها». وأكد: «نريد تحقيق الانتصارات، ولكن علينا أن نتأكد من أننا نحصل على الراحة وأننا نتعافى وأن نواصل التطور».