الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب تشيلسي: لا ألوم اللاعبين ونتقبّل الخسارة أمام أرسنال

مدرب تشيلسي: لا ألوم اللاعبين ونتقبّل الخسارة أمام أرسنال
4 فبراير 2026 11:43


لندن (د ب أ)
أشاد ليام روسينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بلاعبيه رغم خروج فريقه من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عقب الخسارة أمام أرسنال صفر/ 1 أمس الثلاثاء، في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي.
وتأهل أرسنال للمباراة النهائية فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4/ 2، حيث خسر تشيلسي في مباراة الذهاب 2/ 3، وأنهت الخسارة سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لفريق تشيلسي. ورغم الخسارة، كان هناك تطور في الأداء بالنسبة لفريق تشيلسي، عما ظهر به في مباراة الذهاب، والتي جرت خلال أسبوع مضطرب بعد أيام قليلة فقط من تولي روسينيور المسؤولية.
وقال مدرب تشيلسي: «في مباراة الذهاب، لا أبحث عن أعذار، لكن كان هناك مرض اجتاح معسكر الفريق يوم المباراة - غاب أربعة لاعبين - وكنت قد توليت المسؤولية قبل ثلاثة أيام فقط». وأضاف: «لا أستطيع أن ألوم اللاعبين على التزامهم أو حدة أدائهم أو روح القتال التي أظهروها».
وأكمل: «كل ما نحتاج لفعله هو أن نتذكر أن هذه هي البداية، وأنا سعيد للغاية بالكثير من الأشياء التي أراها». وأكد: «نريد تحقيق الانتصارات، ولكن علينا أن نتأكد من أننا نحصل على الراحة وأننا نتعافى وأن نواصل التطور».

أخبار ذات صلة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
أكبر 10 صفقات في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي 2026
تشيلسي
أرسنال
كأس رابطة الأندية الإنجليزية
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
الرياضة
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
اليوم 12:15
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©