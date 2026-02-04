أكبر 10 صفقات في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي 2026



معتز الشامي (أبوظبي)

لم ينتهِ سوق الانتقالات الشتوية هذا العام كما انتهت الأعوام السابقة، فبينما يهيّمن على يوم إغلاق السوق عادة قرارات الأندية الكبرى المتسرعة والمكلفة للغاية في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، اتسم هذا العام بالهدوء التام.

وشعر مشجعو كرة القدم حول العالم بخيبة أمل نوعاً ما لغياب الإثارة والمفاجآت، حيث أنفقت الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا 272 مليون يورو فقط على لاعبين جدد، وهو مبلغ زهيد مقارنة بـ6.9 مليار يورو أنفقتها أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية. لكن هذا لا يعني عدم وجود صفقات مثيرة للاهتمام أبرمت يوم الاثنين (اليوم الأخير من الميركاتو)، فما هي أكبر 10 صفقات انتقال في اليوم الأخير من فترة الانتقالات؟

كانت أغلى صفقة في اليوم الأخير بفترة الانتقالات، تعاقد كريستال بالاس مع مهاجم وولفرهامبتون، يورجن ستراند لارسن، مقابل 49.7 مليون يورو، كما سجلت الصفقة رقماً قياسياً للنادي اللندني.

وفي المركز الثاني، تأتي صفقة انتقال مثيرة للجدل، حيث انضم نجم أتالانتا، أديمولا لوكمان، الذي كان يرغب بالرحيل، إلى أتلتيكو مدريد مقابل 35 مليون يورو. وكان من المتوقع أن ينتقل النجم النيجيري إلى عملاقي الدوري التركي، جالاتا سراي أو فنربخشة، قبل أن يتدخل أتلتيكو في اللحظة الأخيرة.

وجاءت صفقة انتقال مهاجم موناكو جورج إلينيكينا إلى الاتحاد السعودي بقيمة 30 مليون يورو في المركز الثالث. واحتل الهلال السعودي المركزين الرابع والخامس في القائمة، بتعاقده مع كريم بنزيما من الاتحاد مقابل 25 مليون يورو، وسايمون بوابري من نيوم مقابل 23 مليون يورو، وبانتقال اللاعب الفرنسي من نادٍ سعودي إلى آخر، أصبح بنزيما أغلى صفقة انتقال في التاريخ للاعب يبلغ من العمر 36 عاماً أو أكثر.

ويأتي أول ظهور للدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز السادس، عبر صفقة تعاقد سندرلاند مع اللاعب الإكوادوري نيلسون أنجولو من أندرلخت، مقابل 17.3 مليون يورو، ويحتل رودريجو ميندوزا المركز السابع، بعد أن أجبر موسمه الأول المذهل في الدوري الإسباني مع إلتشي الصاعد حديثاً، أتلتيكو مدريد على التعاقد معه، مقابل 16 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى صفقة بيع في تاريخ ناديه الأم.

وفي المركز الثامن تأتي صفقة رودي ماتوندو، الذي انتقل من أوكسير إلى باريس إف سي، الصاعد حديثاً إلى الدوري الفرنسي، مقابل 15 مليون يورو. وفي المركز التاسع، يأتي لاعب شاب آخر يستحق المتابعة، وهو أدريان لاهدو، الذي غادر نادي هاماربي السويدي بعد تألقه في الموسم الماضي، وانضم إلى كومو مقابل 11.9 مليون يورو.

ويحتل المغربي ياسر زبيري والذي انتقل من نادي فاماليساو البرتغالي إلى استاد رين مقابل 10 ملايين يورو، وإسماعيل كونيه، من مرسيليا إلى ساسولو مقابل 10 ملايين أيضاً، المركز العاشر مناصفة.



أكبر 10 صفقات في اليوم الأخير من فترة الانتقالات

1- يورجن ستراند لارسن (من وولفرهامبتون إلى كريستال بالاس): 49.7 مليون يورو

2- أديمولا لوكمان (من أتالانتا إلى أتلتيكو مدريد): 35 مليون يورو

3- جورج إلينيكينا (من موناكو إلى الاتحاد): 30 مليون يورو

4- كريم بنزيما (من الاتحاد إلى الهلال): 25 مليون يورو

5- سايمون بوابري (من نيوم إلى الهلال): 23 مليون يورو

6- نيلسون أنجولو (من أندرلخت إلى سندرلاند): 17.3 مليون يورو

7- رودريغو ميندوزا (من إلتشي إلى أتلتيكو مدريد): 16 مليون يورو

8- رودي ماتوندو (من أوكسير إلى باريس إف سي): 15 مليون يورو

9- أدريان لاهدو (من هاماربي إلى كومو): 11.9 مليون يورو

10- ياسر زبيري (من فاماليساو إلى استاد رين): 10 ملايين يورو

10- إسماعيل كونيه (من مرسيليا إلى ساسولو): 10 ملايين يورو