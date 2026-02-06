السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس الملك

برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس الملك
6 فبراير 2026 17:00

مدريد (رويترز)
أسفرت قرعة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا ​لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الجمعة، عن مواجهة ​بين برشلونة ⁠وأتلتيكو ‌مدريد، بينما يلتقي أتلتيك بيلباو مع ريال سوسيداد.
ويستقبل ⁠أتلتيكو منافسه برشلونة في ⁠مباراة الذهاب التي ستقام هذا الشهر، ​بينما يستضيف بيلباو منافسه سوسيداد.
ويستضيف برشلونة وسوسيداد مباراتي الإياب في ​مارس المقبل.
وتُعد هذه المواجهة تكراراً لما حدث في قبل نهائي الكأس في ⁠العام الماضي، ​حين أطاح الفريق الكتالوني ​بفريق المدرب دييجو سيميوني بنتيجة ‍5-4 في مجموع المباراتين، ليكمل طريقه ليحقق اللقب.

