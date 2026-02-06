برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس الملك

مدريد (رويترز)
أسفرت قرعة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الجمعة، عن مواجهة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما يلتقي أتلتيك بيلباو مع ريال سوسيداد.
ويستقبل أتلتيكو منافسه برشلونة في مباراة الذهاب التي ستقام هذا الشهر، بينما يستضيف بيلباو منافسه سوسيداد.
ويستضيف برشلونة وسوسيداد مباراتي الإياب في مارس المقبل.
وتُعد هذه المواجهة تكراراً لما حدث في قبل نهائي الكأس في العام الماضي، حين أطاح الفريق الكتالوني بفريق المدرب دييجو سيميوني بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، ليكمل طريقه ليحقق اللقب.