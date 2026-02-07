«الإمارات للدراجات» يتألق في مسقط وفالنسيانا قبل طواف عُمان

مسقط وفالنسيا (وام)

استهل فريق "الإمارات - XRG" للدراجات الهوائية موسمه بنتائج قوية، بعدما صعد البريطاني آدم ييتس إلى منصة التتويج في سباق "مسقط كلاسيك" بسلطنة عُمان، أمس، في مؤشر مبكر على جاهزيته للدفاع عن لقبه في طواف عُمان الذي ينطلق غداً.

وجاء السباق على مسار متقلب حافل بالتلال، وشهد أداءً هجومياً من ييتس، الذي كان محور الأحداث في الكيلومترات الأخيرة، عقب مجهود جماعي مميز من الفريق، حيث أغلق زميله عبد الله جاسم العلي محاولة مبكرة لفريق جايكو العُلا، قبل أن يشن ييتس هجومه على صعود الجصة (1.1 كلم بمعدل انحدار 9.3%).

ودخل ييتس الأمتار الأخيرة في مواجهة مباشرة مع ثنائي جايكو العُلا، ليحل ثانياً خلف السويسري ماورو شميد الذي توج باللقب بزمن 4:14:36 ساعة، فيما جاء لوك بلاب ثالثاً، وأنهى روي أوليفيرا السباق سابعاً.

وأكد ييتس عقب السباق رضاه عن النتيجة، مشيراً إلى صعوبة المواجهة وقوة المنافسة، ومعبراً عن ثقته قبل انطلاق طواف عُمان، ومشدداً على أهمية العمل الجماعي ودور الفريق في صناعة الفارق، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون سريعة مع السعي لتجنب المتاعب ودعم زميله مولانو.

وفي إسبانيا، شهدت المرحلة الثالثة من "فولتا كومونيتات فالنسيانا" تألق البلجيكي فلوريان فيرميرش دراج فريق الإمارات الذي حل ثالثاً بزمن 3:20:54 ساعة، ليتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق ثانيتين عن المتصدر بنيام جيرماي (6:46:29) ساعة.

وقال فيرميرش إنه استغل الفرصة بهجوم متأخر، معرباً عن أسفه لعدم تحقيق الفوز، ومؤكداً مواصلة المحاولة في يوم الحسم.