الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتألق في مسقط وفالنسيانا قبل طواف عُمان

«الإمارات للدراجات» يتألق في مسقط وفالنسيانا قبل طواف عُمان
7 فبراير 2026 17:49

مسقط وفالنسيا (وام)
استهل فريق "الإمارات - XRG" للدراجات الهوائية موسمه بنتائج قوية، بعدما صعد البريطاني آدم ييتس إلى منصة التتويج في سباق "مسقط كلاسيك" بسلطنة عُمان، أمس، في مؤشر مبكر على جاهزيته للدفاع عن لقبه في طواف عُمان الذي ينطلق غداً.
وجاء السباق على مسار متقلب حافل بالتلال، وشهد أداءً هجومياً من ييتس، الذي كان محور الأحداث في الكيلومترات الأخيرة، عقب مجهود جماعي مميز من الفريق، حيث أغلق زميله عبد الله جاسم العلي محاولة مبكرة لفريق جايكو العُلا، قبل أن يشن ييتس هجومه على صعود الجصة (1.1 كلم بمعدل انحدار 9.3%).
ودخل ييتس الأمتار الأخيرة في مواجهة مباشرة مع ثنائي جايكو العُلا، ليحل ثانياً خلف السويسري ماورو شميد الذي توج باللقب بزمن 4:14:36 ساعة، فيما جاء لوك بلاب ثالثاً، وأنهى روي أوليفيرا السباق سابعاً.
وأكد ييتس عقب السباق رضاه عن النتيجة، مشيراً إلى صعوبة المواجهة وقوة المنافسة، ومعبراً عن ثقته قبل انطلاق طواف عُمان، ومشدداً على أهمية العمل الجماعي ودور الفريق في صناعة الفارق، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون سريعة مع السعي لتجنب المتاعب ودعم زميله مولانو.
وفي إسبانيا، شهدت المرحلة الثالثة من "فولتا كومونيتات فالنسيانا" تألق البلجيكي فلوريان فيرميرش دراج فريق الإمارات الذي حل ثالثاً بزمن 3:20:54 ساعة، ليتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق ثانيتين عن المتصدر بنيام جيرماي (6:46:29) ساعة.
وقال فيرميرش إنه استغل الفرصة بهجوم متأخر، معرباً عن أسفه لعدم تحقيق الفوز، ومؤكداً مواصلة المحاولة في يوم الحسم.

أخبار ذات صلة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
«فاين» يهدي «الإمارات إكس آر جي» لقب طواف «داون أندر» للدراجات
الإمارات للدراجات
آدم ييتس
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©