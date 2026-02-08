جراحة تهدد مشاركة تير شتيجن في «مونديال 2026»

مدريد(د ب أ)

أعلن نادي جيرونا الإسباني بشكل رسمي، خضوع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن لعملية جراحية ناجحة لعلاج إصابة في الفخذ، ومع ذلك لا يزال الغموض يكتنف إمكانية تعافيه في الوقت المناسب، لتمثيل منتخب بلاده في كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح جيرونا أن عودة تير شتيجن للملاعب ستعتمد كلياً على مدى تقدمه في عملية التأهيل، في حين أشار الحارس الألماني عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه يتوقع الغياب عن الملاعب لعدة أشهر، مما يضع مشاركته في المونديال في خطر حقيقي.

وتعرض تير شتيجن للإصابة الأسبوع الماضي في مباراته الثانية فقط مع جيرونا، بعد انتقاله للفريق الإسباني على سبيل الإعارة من برشلونة، حيث فقد مكانه كخيار أول في النادي الكتالوني، ولم يشارك إلا في مباراة واحدة خلال شهر ديسمبر الماضي، عقب تعافيه من جراحة في الظهر أجراها الصيف الماضي.

ويمثل غياب تير شتيجن صدمة قوية ليوليان ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني، الذي أخبر الحارس في وقت سابق بضرورة اللعب بانتظام من أجل الحفاظ على مركزه كحارس أساسي للماكينات في المونديال.

وتحيط الشكوك بقدرة مارك أندريه تير شتيجن على المشاركة مع ألمانيا في المباراتين الوديتين الشهر المقبل أمام سويسرا وغانا، في أخر التجارب الودية قبل إعلان ناجلسمان عن تشكيلته النهائية لكأس العالم.

وأصبح تير شتيجن الحارس الأول للمنتخب بعد اعتزال الأسطورة مانويل نوير دولياً في عام 2024، قبل أن يتولى أوليفر باومان حماية عرين المنتخب في جميع مباريات تصفيات كأس العالم خلال فصل الخريف الماضي، وسط مطالبات مستمرة بعودة نوير، وهو الأمر الذي استبعده الحارس المخضرم حتى الآن.