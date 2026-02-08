الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جراحة تهدد مشاركة تير شتيجن في «مونديال 2026»

جراحة تهدد مشاركة تير شتيجن في «مونديال 2026»
8 فبراير 2026 14:49

مدريد(د ب أ)
أعلن نادي جيرونا الإسباني بشكل رسمي، خضوع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن لعملية جراحية ناجحة لعلاج إصابة في الفخذ، ومع ذلك لا يزال الغموض يكتنف إمكانية تعافيه في الوقت المناسب، لتمثيل منتخب بلاده في كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأوضح جيرونا أن عودة تير شتيجن للملاعب ستعتمد كلياً على مدى تقدمه في عملية التأهيل، في حين أشار الحارس الألماني عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه يتوقع الغياب عن الملاعب لعدة أشهر، مما يضع مشاركته في المونديال في خطر حقيقي.
وتعرض تير شتيجن للإصابة الأسبوع الماضي في مباراته الثانية فقط مع جيرونا، بعد انتقاله للفريق الإسباني على سبيل الإعارة من برشلونة، حيث فقد مكانه كخيار أول في النادي الكتالوني، ولم يشارك إلا في مباراة واحدة خلال شهر ديسمبر الماضي، عقب تعافيه من جراحة في الظهر أجراها الصيف الماضي.
ويمثل غياب تير شتيجن صدمة قوية ليوليان ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني، الذي أخبر الحارس في وقت سابق بضرورة اللعب بانتظام من أجل الحفاظ على مركزه كحارس أساسي للماكينات في المونديال.
وتحيط الشكوك بقدرة مارك أندريه تير شتيجن على المشاركة مع ألمانيا في المباراتين الوديتين الشهر المقبل أمام سويسرا وغانا، في أخر التجارب الودية قبل إعلان ناجلسمان عن تشكيلته النهائية لكأس العالم.
وأصبح تير شتيجن الحارس الأول للمنتخب بعد اعتزال الأسطورة مانويل نوير دولياً في عام 2024، قبل أن يتولى أوليفر باومان حماية عرين المنتخب في جميع مباريات تصفيات كأس العالم خلال فصل الخريف الماضي، وسط مطالبات مستمرة بعودة نوير، وهو الأمر الذي استبعده الحارس المخضرم حتى الآن.

أخبار ذات صلة
برشلونة يتحدى «ثُنائي مدريد» لخطف «الإنجاز» غير المسبوق
ناجلسمان ينقب عن حارس بعد جراحة تير شتيجن
تير شتيجن
برشلونة
كأس العالم 2026
آخر الأخبار
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©