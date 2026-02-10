الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الرابعة من طواف عمان

«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الرابعة من طواف عمان
10 فبراير 2026 20:39

عمان (وام)
انتزع سيباستيان مولانو دراج فريق الإمارات إكس آر جي المركز الثالث للمرحلة الرابعة من طواف عمان، التي أقيمت اليوم لمسافة 146.8 كم.
وكان الكولومبي مولانو قريباً من الفوز بلقب المرحلة إلا أنه لم يتمكن بعدما وجد نفسه محاصراً بين مجموعة من الدراجين خلال اللحظات الأخيرة من السباق.
وتمكن النرويجي ارليند بليكرا من فريق يونو إكس موبيليتي من التتويج بلقب المرحلة الرابعة، فيما حل إيمانويل هوكو من فريق بيناريلو Q36.5 بالمركز الثاني.
وتقام المرحلة الخامسة و الأخيرة من الطواف غداً، وهي مرحلة صعود الجبل الأخضر، ويتنافس عليها آدم بيتس دراج فريق الإمارات، والذي يتواجد رابعا في الترتيب العام للطواف، وسيتحدد الفائز بلقب النسخة الحالية من السباق.

