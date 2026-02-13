أتلتيكو مدريد يضع قدماً في نهائي الكأس برباعية برشلونة

مدريد(د ب أ)

وضع أتلتيكو مدريد قدماً في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه برشلونة 4/ صفر، في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة. واستغل أتلتيكو مدريد عاملي الأرض والجماهير وقدم أداءً رائعاً ليحقق فوزاً كبيراً قبل مواجهة الإياب في الرابع من مارس المقبل.

وسيواجه الفائز من تلك المواجهة، الفائز من لقاء أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، والتي انتهى لقاء الذهاب منها بفوز ريال سوسيداد بهدف.

وتقدم أتلتيكو في الدقيقة السابعة بهدف سجله إيرك جارسيا مدافع الفريق بالخطأ في مرمى فريقه، بعد أن مرر الكرة للحارس خوان جارسيا، لكن الأخير فشل في التحكم بها لتهز شباكه.

وسجل أتلتيكو مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 14 عن طريق أنطوان جريزمان، ثم سجل أديمولا لوكمان وخولين ألفاريز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 33 والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل برشلونة هدفاً مطلع الشوط الثاني عن طريق باو كوبارسي لكن الحكم ألغاه، ثم تعرض إيرك جارسيا للطرد في الدقيقة 85، ليكمل الفريق الكتالوني المباراة بعشر لاعبين. وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بأداء هجومي مباشر وهدد مرمى خوان جارسيا، حارس برشلونة، منذ انطلاق صافرة البداية.