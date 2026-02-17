«سباق حرس الرئاسة للجري» يرسم النجاح بـ4 سباقات

دبي(الاتحاد)

شهد سباق حرس الرئاسة للجري مشاركة 1300 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، تنافسوا ضمن مسابقة «تحدي النخبة»، في فعالية رياضية مجتمعية، نظمها قيادة حرس الرئاسة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في ميدان ند الشبا، وتضمنت أربع مسافات تنافسية، وتزامنت مع استقبال طلبات التجنيد للمواطنين الراغبين بالانضمام إلى حرس الرئاسة مع الإعفاء من برنامج الخدمة الوطنية.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعميد الركن يعقوب يوسف بن عمير آل علي نائب قائد حرس الرئاسة، الفائزين في الأربع فئات التي شملت: فئة 10 كيلومترات (مفتوح)، وفئة 5 كيلومترات (مفتوح وفوق 50 سنة)، وفئة 3 كيلومترات لطلبة الثانوية العامة ومجندي الخدمة الوطنية، إضافة إلى فئة 1 كيلومتر للعوائل وأصحاب الهمم، بما يضمن تنوع المشاركة وتخصيص مسارات مناسبة لطبيعة كل فئة.

وشهد السباق منافسة قوية بين المشاركين، حيث حصد في سباق 10 كيلومترات الفئة المفتوحة رجال المغاربة ياسر الشعشوي المركز الأول بزمن 29:15 دقيقة، ونعمان العسوي ثانياً، وثالثاً محمد آيت ماماس تودا، وفي الفئة المفتوحة سيدات، فازت الأوغندية غلوريا شيبيت بالمركز الأول بزمن 37:58 دقيقة، تلتها الكينية فيديليا مسانجو، وحلت مواطتنتها الكينية آن وانجوهي ثالثة.

وفي فئة المواطنين، فاز عمار آل علي بالمركز الأول بزمن 35:20 دقيقة، تلاه مايد أحمد، وحل عبدالله المهيري ثالثاً، وفي فئة المواطنات فازت حصة آل علي بالمركز الأول بزمن 54:02 دقيقة، تلتها نوف الهاجري ثانية، وحصة السويدي ثالثة.

وفي سباق 5 كيلومترات للفئة مفتوحة رجال، تصدّر المغاربة أمين سويدا الترتيب بزمن 14:41 دقيقة، تلاه عبدالعالي بوعزّاوي وعبدالصمد الحَبّاز ثالثاً، وفي الفئة المفتوحة سيدات، فازت الكينيات مويني موتوكو بالمركز الأول بزمن 18:18 دقيقة، تلتها بخيتة شيكولي، وحلت رحمة كيماني ثالثة.

وفي فئة المواطنين فاز عبدالله الحضرمي بالمركز الأول بزمن 16:38 دقيقة، تلاه علي غلام رمضان، وحل علي صادق ثالثاً، وفي فئة المواطنات فازت لطيفة الجناحي بالمركز الأول بزمن 20:20 دقيقة، تلتها سارة سلمان كاهور، ثم نورة الخلف ثالثة.

أما سباق 3 كيلومترات لطلبة وطالبات الثانوية العامة ومجندي الخدمة الوطنية، في فئة البنين أحرز عبدالله المنصوري المركز الأول بزمن 11:48 دقيقة، وحل عبيد الكيت ثانياً، وجاء فارس سعيد ثالثاً، وفي فئة الفتيات فازت شوق أحمد البلوشي بالمركز الأول بزمن 14:37 دقيقة، تلتها ميثاء البناي، وحلت ملك شيران ثالثة.

وفي سباق 1 كيلومتر، فئة البنين حقق حميد الحمادي المركز الأول بزمن 03:24 دقيقة، وحل مال الله الشحي ثانياً، وخالد الحساي ثالثاً، وفي فئة الفتيات، فازت التونسية عائشة بنت محمد بشير بالمركز الأول بزمن 04:23 دقيقة، تلتها البرتغالية منال تونشي، وحلت ابتسام الشحي ثالث بزمن 4:47 دقيقة.

قيم ورسالة

ارتكز الحدث على القيم الأساسية في القوات المسلحة، وهي: الولاء، والشرف، والشجاعة، والاحترافية، بما يعكس رسالة السباق في تعزيز الانضباط والجاهزية وروح التحدي، وترسيخ الارتباط بين الرياضة وقيم الأداء والمسؤولية. كما يواكب الحدث مساراً وطنياً عملياً عبر استقبال طلبات التجنيد للمواطنين الراغبين بالانضمام إلى حرس الرئاسة، بالتوازي مع تنظيم السباق.

ويؤكد تنظيم «سباق حرس الرئاسة للجري» ما يحمله الحدث من رسالة عملية تجمع الرياضة بالقيم، وتدعم حضور الفعاليات المجتمعية النوعية التي تواكب متطلبات الجاهزية والانضباط، بالتوازي مع استقبال طلبات التجنيد للمواطنين الراغبين بالانضمام إلى حرس الرئاسة.