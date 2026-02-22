الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الدوري الإنجليزي.. أرسنال يعود للانتصارات برباعية في شباك توتنهام

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يعود للانتصارات برباعية في شباك توتنهام
22 فبراير 2026 22:58

 

لندن (د ب أ)
استعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الماضيتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا مستحقا على مضيفه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير، وفاز أرسنال 4 / 1 على ملعب توتنهام، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ27 للمسابقة العريقة، ليحسم ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن لمصلحته.
بادر إيبيريشي إيزي بالتسجيل لأرسنال في الدقيقة 32، لكن سرعان ما أحرز الفرنسي راندال كولو مواني هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 34، وأعاد فيكتور جيوكيريس التقدم لأرسنال مجددا، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 47، فيما عاد إيزي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لفريق (المدفعجية) وهدفه الشخصي الثاني في الدقيق 61، ونصب إيزي نفسه بطلا لمباراتي ديربي شمال لندن في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سبق له تسجيل 3 أهداف (هاتريك) في لقاء الفريقين بالدور الأول خلال انتصار أرسنال بالنتيجة نفسها على توتنهام، بملعب (الإمارات) في 23 نوفمبر الماضي.
وأنهى جيوكيريس مهرجان أهداف أرسنال، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. وبهذا الفوز، واصل أرسنال إحكام قبضته على الديربي، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي على توتنهام، الذي حقق فوزه الأخير على فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في 12 مايو 2022.
وارتفع رصيد أرسنال، الذي تعادل مع برينتفورد ووولفرهامبتون في المرحلتين الماضيتين للبطولة، التي يسعى للفوز بها منذ موسم 2003 / 2004، إلى 61 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.
في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار خلال عام 2026، عند 29 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 4 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

