ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس

واشنطن(أ ف ب)

حظي منتخب الرجال الأميركي للهوكي على الجليد، المتوج الأحد بذهبية أولمبياد ميلانو-كورتينا، باستقبال الأبطال خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الكونجرس عن حالة الاتحاد، بينما رفض فريق السيدات، الحائز أيضاً على الذهبية الأولمبية، الدعوة للحضور إلى مبنى الكابيتول.

وظهر لاعبو الهوكي في مبنى الكابيتول في واشنطن مع بداية خطاب الرئيس الأميركي وسط تصفيق حار من المشرعين.

ومازح ترامب أعضاء الكونجرس الديمقراطيين المعارضين لحزبه الجمهوري قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي أراهم فيها يقفون".

وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيمنح كونور هليبويك، حارس مرمى المنتخب الذي تألق في نهائي الأولمبياد أمام الجار الكندي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب، أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة وهو وسام الحرية الرئاسي.

كما صرّح بأنه سيرحب قريباً بفريق السيدات في البيت الأبيض، نظراً لاختيارهن عدم حضور خطابه أمام الكونجرس.

وأعرب متحدث باسم الاتحاد الأميركي للهوكي على الجليد في بيان عن امتنانه العميق للدعوة التي وُجهت إلى فريق السيدات، مؤكداً تقديره الكبير لأدائهن المتميز.

وأضاف المتحدث "نظراً لتضارب المواعيد والالتزامات الأكاديمية والمهنية التي تلي الألعاب، لن تتمكن اللاعبات من المشاركة".

وقبل التوجه إلى مبنى الكابيتول، استُقبل فريق الرجال بحفاوة بالغة من قبل ترامب في البيت الأبيض.

لكن لم يحضر هذا الاستقبال خمسة أعضاء على الأقل من الفريق، وتوجهوا مباشرة إلى فرقهم في دوري الهوكي الوطني (أن إتش أل).

وبعد وقت قصير من المباراة النهائية للألعاب الأولمبية الأحد ضد كندا أيضاً، وخلال مكالمة هاتفية مع لاعبي منتخب الرجال بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب "عليّ أن أخبركم أننا سنضطر إلى إحضار فريق السيدات، أنتم تعلمون ذلك".

وأضاف أنه "سأُعزل على الأرجح" إذا لم يفعل.

واحتفل الرئيس الأميركي بفوز فريق الرجال بنشر فيديو مُولّد بالذكاء الاصطناعي على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" الاثنين يظهر فيه مرتدياً بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق حمراء على حلبة التزلج، ساخراً من فريق الهوكي الكندي، ثم يُسجّل هدف الفوز.

وأحرز منتخب الرجال ذهبية الهوكي على الجليد للمرة الأولى منذ 1980 والثالثة في تاريخه، بفوزه على جاره الكندي 2-1 بعد التمديد الأحد في النهائي، ليكون صاحب الذهبية الأخيرة في أولمبياد ميلانو-كورتينا.

وسجل جاك هيوز هدف الفوز في الشوط الإضافي من اللقاء، الذي تقدمت فيه بلاده عبر مات بولدي قبل أن تعادل كندا بواسطة كايل ماكار.

واستعاد الأميركيون الأحد في اليوم الختامي للألعاب ذكريات ما أُطلِق عليه "معجزة على الجليد" حين أحرزوا ذهبيتهم الثانية عام 1980 على أرضهم في ألعاب لايك بلاسيد بفوزهم في الدور النهائي الذي كان بنظام المجموعة، على الاتحاد السوفيتي الفائز بألقاب النسخ الأربع السابقة.

وفي المقابل، فشلت كندا في تعزيز رقمها القياسي وإحراز ذهبيتها العاشرة والأولى منذ ألعاب سوتشي 2014، التي شهدت المشاركة الأخيرة للاعبي الدوري الأميركي "أن إتش أل" قبل عودتهم في هذه النسخة.

وبسبب ما حدث من توتر بين الرئيس الأميركي وكندا خلال العام الماضي، اكتسبت المباراة نكهة إضافية.

ولم يتأخر ترامب في تهنئة منتخب بلاده، كاتباً على منصته "تهانينا لفريقنا الأميركي العظيم للهوكي على الجليد. لقد فازوا بالذهب..."، مضيفاً "يا لها من مباراة!".

ولتأكيد ما أراده ترامب من رسالة التهنئة، نشر البيت الأبيض صورة لنسر ينقضّ على أوزة كندية، رداً على منشور قديم على منصة أكس لرئيس الوزراء الكندي آنذاك جاستن ترودو، قال فيه "لا يمكنكم أخذ بلادنا، ولا يمكنكم أخذ لعبتنا (الهوكي)".