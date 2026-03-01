تييري هنري.. «كابوس قديم» في رمضان



عمرو عبيد (القاهرة)

بدأ تييري هنري مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا، بالتتويج بكأس العالم عام 1998، بل إن أول أهدافه على الإطلاق مع «الديوك»، جاء في ذلك «المونديال»، ولهذا لم يكن غريباً أن يشهد شهر رمضان في شتاء 1999، رغبة كبيرة من يوفنتوس في التعاقد مع النجم الصاعد بقوة، صاحب الـ 21 عاماً، على طريق توهُّج «السيدة العجوز»، الذي بدأ في الموسم السابق.

نظرياً، كان التعاقد «نموذجياً»، فهنري بطل العالم الشاب السريع القوي، و«اليوفي» بطل الدوري والسوبر الإيطالي في موسم 1997-1998، ووصيف دوري أبطال أوروبا، يُدربه «الأسطوري» مارتشيلو ليبي، وكان التفاؤل كبيراً بتكوين هذه «الثُنائية»، التي كلّفت «البيانكونيري» آنذاك 12.5 مليون يورو، وهو رقم كبير وقتها.

لكن الحلم المتفائل تحوّل إلى «كابوس»، بالنسبة لهنري، بسرعة كبيرة مفاجئة، إذ لم يكن يوفنتوس في أفضل حالاته، خلال موسم 1998-1999، وتعالت الأصوات المُطالبة برحيل ليبي، وهو ما تحقق بالفعل بعد 3 مباريات فقط من انتقال «الغزال الأسمر»، ليفقد أكبر داعميه، الذي استقال قائلاً: «إذا كنت أُمثّل المُشكلة في يوفنتوس، سأرحل ودعونا نرى ماذا سيحقق الفريق هذا الموسم».

وصحيح أن «السيدة العجوز» انهار في ذلك الموسم بصورة هائلة، إلا أن أكثر المتضررين كان تييري هنري، الذي وجد كارلو أنشيلوتي أمامه، يُغيّر طريقة اللعب إلى 3-5-2، ويضعه في مركز «الظهير الجناح»، وهو المهاجم أو الجناح الهجومي الحُر، ليفشل هنري تماماً في تقديم أي شيء في هذا المركز، ويمر بأحد أسوأ مواسمه الكروية على الإطلاق، بحصاد هزيل بلغ تسجيله 3 أهداف في 20 مباراة.

وفي مفارقة غريبة، قابل هنري مدربه الأسبق في موناكو، أرسين فينجر، على متن طائرة خلال إحدى رحلاته، ليقول له: «تييري، أنت تُضيّع وقتك في مركز الجناح، أنت مُهاجم صريح»، ليُقرر النجم الفرنسي بعدها ضرورة تغيير وضعه الحالي في إيطاليا، وما زاد الطين بلة، أن لوتشاني مودجي، مدير الكرة في «اليوفي»، عقد جلسة مع هنري في نهاية الموسم، بحضور أنشيلوتي، وطلب منه الموافقة على الانتقال معاراً إلى أودينيزي، من أجل التعاقد مع أموروسو.

وكما كان متوقعاً، غادر هنري الاجتماع بعدما رفض العرض، وقال إنه لن يلعب في هذا النادي مرة أخرى، وهو ما نفّذه بالفعل بعد 6 أشهر فقط، حيث دعّم فينجر انتقاله إلى أرسنال، ليبدأ معه سلسلة من المواسم التاريخية، التي حققت المجد لـ «الجانرز» وتييري هنري، ووصف الفرنسي فترته مع يوفنتوس بـ «الكابوس»، الذي كاد يقضي على رغبته في الاستمرار بلعب كرة القدم، حيث أبدى انزعاجه من صافرات الجماهير ضده خلال التدريبات، قائلاً إنه لم يكن يستمتع على الإطلاق داخل قلعة «السيدة العجوز».