ريال مدريد على طريق الموت في رحلته إلى نهائي دوري الأبطال



معتز الشامي (أبوظبي)

تختلف مسارات الفِرق الإسبانية في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/ 26، وصولاً إلى نهائي بودابست، وكانت المفاجأة الأولى وهي مواجهة ريال مدريد مجدداً مع مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، للمرة الخامسة على التوالي، وهي المواجهة التي أصبحت من «كلاسيكيات» البطولة.

وعلاوة على ذلك، فإن المقارنة بين جانبي القرعة مذهلة، ففي جانب ريال مدريد، يوجد 6 فرق فائزة بدوري أبطال أوروبا، بإجمالي 31 لقباً، أما في الجانب الآخر (برشلونة)، فلا يوجد أي فائز سابق بالبطولة سوى الفريق الكتالوني، كما أن جميع أبطال السنوات العشر الماضية موجودون في مسار ريال مدريد.

لم يحالف الحظ فريق ألفارو أربيلوا في القرعة، لا مع خصمهم في دور الـ 16 (مان سيتي)، ولا مع المنافسين المحتملين الآخرين في الأدوار التالية، فإذا تأهل ريال مدريد إلى ما بعد دور الـ16، فسيواجه الفائز من مباراة أتالانتا وبايرن ميونيخ، وفي نصف النهائي، قد يواجه ريال مدريد (تشيلسي أو باريس سان جيرمان أو جالاتا سراي أو ليفربول). ولا توجد فرصة لمواجهة «كلاسيكو» مع برشلونة حتى المباراة النهائية في بودابست.

طريق برشلونة الأفضل

وكان حظ فريق هانسي فليك أفضل في القرعة، حيث يواجه نيوكاسل مجدداً، كما فعلوا في المباراة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وإذا فاز على الفريق الإنجليزي، فقد يواجه أتليتكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني.

ويواجه برشلونة الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وتوتنهام في ربع النهائي، وفي مباراة نصف النهائي قد يلعب ضد (بودو جليمت أو سبورتنج لشبونة أو باير ليفركوزن أو أرسنال)، ويُعدّ برشلونة هو الفريق الوحيد الفائز بدوري أبطال أوروبا في مساره، برصيد 5 ألقاب. ولم يسبق لأيٍّ من منافسيه المحتملين الفوز بهذا اللقب المرموق.

طريق أتلتيكو مدريد

ويواجه أتلتيكو مدريد في دور الـ 16 توتنهام، المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد توتنهام، قد يواجه أتلتيكو مدريد برشلونة مجدداً في ربع النهائي.

وفي حال فوزه على برشلونة، يواجه أتلتيكو نفس خصوم برشلونة في نصف النهائي، (بودو جليمت، سبورتينج لشبونة، باير ليفركوزن، أرسنال). وأيضاً لا توجد فرصة لمباراة ديربي مع ريال مدريد حتى المباراة النهائية في بودابست.

مواعيد مواجهات الفرق الإسبانية في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

10 مارس: أتلتيكو مدريد ضد توتنهام

18 مارس: توتنهام ضد أتلتيكو مدريد

10 مارس: نيوكاسل ضد برشلونة

18 مارس: برشلونة ضد نيوكاسل

11 مارس: ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

17 مارس: مانشستر سيتي ضد ريال مدريد