سلطان بن حمدان يشهد منافسات اليوم الرابع لـ«ختامي الوثبة»

أبوظبي (الاتحاد)



تواصلت، اليوم، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2026، «ختامي الوثبة» بتنظيم اتحاد سباقات الهجن، لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع الإنتاج، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، وجمهور غفير من محبي وعشاق رياضة الهجن، منافسات اليوم الرابع الذي شهد إقامة 20 شوطاً لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي بعاصمة الميادين الوثبة بالعاصمة أبوظبي.

ونجحت «منحاف» في إهداء مالكها عبدالله غصاب راعي الطيره العامري، ناموس الشوط الرئيس الأول للأبكار المفتوح، وحصدت كأس الشوط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5:40:64 دقيقة.

وحلق «كفو» لفهد خيران بن بيشان الرزق العجمي ببندقية الحقايق الجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5:38:72 دقيقة، وحصدت «النهضة» المملوكة لسعيد حمود بن حميد الجديلي ناموس الشوط الثالث من أشواط الرموز، ونالت كأس الحقايق الأبكار من فئة الإنتاج بتوقيت قدره 5:38:66 دقيقة.

واختتم «مروض» لخليفة محمد بالهول المهيري أشواط الرموز للحقايق في المهرجان، بعد أن توج بشداد الجعدان في فئة الإنتاج بتوقيت زمني قدره 5:41:07 دقيقة.



