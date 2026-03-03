الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي منذ إقالة أموريم.. مان يونايتد في الصدارة

ترتيب الدوري الإنجليزي منذ إقالة أموريم.. مان يونايتد في الصدارة
3 مارس 2026 13:56

 
معتز الشامي (أبوظبي)
كان من المتوقع أن يتحسّن أداء مانشستر يونايتد بعد إقالة مدربه البرتغالي روبن أموريم، لكن لم يتوقع أحد أن يصبح فريق الشياطين الحمر أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بهذه السرعة.
كان أموريم مصمماً على فرض نظامه الدفاعي الثلاثي على يونايتد، رغم أن فريقه كان يفتقر إلى الخصائص اللازمة لتحقيق النجاح.
تلاعب المدرب البرتغالي لفترة وجيزة بتغيير تشكيلته -رغم قوله ذات مرة إنه حتى البابا لا يستطيع إقناعه بذلك- لكنه سرعان ما عاد إلى أسلوبه المعتاد، بينما كان فريق يونايتد يتداعى، وفي النهاية، تمت إقالة أموريم في 5 يناير عندما كان يونايتد بالمركز السادس، ولكن نظراً لتقارب مستوى الفرق في ذلك الوقت، كانوا على بُعد مباراة واحدة فقط من النصف السفلي.
وتولى دارين فليتشر المسؤولية لفترة وجيزة، وكانت مباراته الوحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي التعادل 2-2 أمام بيرنلي، ثم عيّن النادي مايكل كاريك، الذي أعاد إحياء الفريق من جديد.
ومرّت 8 مباريات على حقبة ما بعد أموريم، ولم يكن هناك فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل من يونايتد خلال تلك الفترة، حصد الشياطين الحمر 20 نقطة من أصل 24 نقطة متاحة، ولا يزال كاريك بلا هزيمة منذ توليه المنصب المؤقت قبل 7 مباريات. قاد كاريك فريقه للفوز على نصف فرق الستة الكبار، ولم يخسر سوى نقطة واحدة أمام وستهام.
تحت قيادة أموريم هذا الموسم، حصل يونايتد على 1.55 نقطة في المباراة الواحدة، وهو معدل لو استمر طوال بقية الموسم، لكان الشياطين الحمر قد وصلوا إلى 60 نقطة، ومنذ إقالته، ومع تطبيق كاريك لنظام يناسب اللاعبين المتاحين لديه، حصد يونايتد 2.5 نقطة في المباراة الواحدة. لو امتد هذا المعدل على مدار موسم من 38 مباراة، لكان كافياً لتحقيق 95 نقطة.
وحصلت 4 فرق فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على نقاط أكثر من الـ95: مانشستر سيتي في موسمي 2017-18 و2018-19، وليفربول في موسمي 2018-19 و2019-20.
وبالطبع، ليس من السهل الحفاظ على مستوى الأداء المميز الذي قدمه الفريق في 8 مباريات طوال موسم من 38 مباراة، لكن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إقالة أموريم يظهر تحسناً مذهلاً لمانشستر يونايتد.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إقالة أموريم

أخبار ذات صلة
سر نجاح كاريك.. الصفقات الجديدة تغيّر موسم مان يونايتد
تشيلسي ملك البطاقات الحمراء في «البريميرليج»

1- مانشستر يونايتد: 20
2- مانشستر سيتي: 17
3- أرسنال: 16
4- بورنموث: 16
5- ليفربول: 14
6- تشيلسي: 14
7- برينتفورد: 13
8- إيفرتون: 12
9- فولهام: 12
10- وستهام: 11
11- برايتون: 9
12- نوتنجهام: 9
13- أستون فيلا: 9
14- ليدز يونايتد: 9
15- كريستال بالاس: 8
16- بيرنلي: 7
17- وولفرهامبتون: 7
18- نيوكاسل: 7
19- سندرلاند: 7
20- توتنهام: 2

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
روبن أموريم
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©