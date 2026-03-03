ترتيب الدوري الإنجليزي منذ إقالة أموريم.. مان يونايتد في الصدارة



معتز الشامي (أبوظبي)

كان من المتوقع أن يتحسّن أداء مانشستر يونايتد بعد إقالة مدربه البرتغالي روبن أموريم، لكن لم يتوقع أحد أن يصبح فريق الشياطين الحمر أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بهذه السرعة.

كان أموريم مصمماً على فرض نظامه الدفاعي الثلاثي على يونايتد، رغم أن فريقه كان يفتقر إلى الخصائص اللازمة لتحقيق النجاح.

تلاعب المدرب البرتغالي لفترة وجيزة بتغيير تشكيلته -رغم قوله ذات مرة إنه حتى البابا لا يستطيع إقناعه بذلك- لكنه سرعان ما عاد إلى أسلوبه المعتاد، بينما كان فريق يونايتد يتداعى، وفي النهاية، تمت إقالة أموريم في 5 يناير عندما كان يونايتد بالمركز السادس، ولكن نظراً لتقارب مستوى الفرق في ذلك الوقت، كانوا على بُعد مباراة واحدة فقط من النصف السفلي.

وتولى دارين فليتشر المسؤولية لفترة وجيزة، وكانت مباراته الوحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي التعادل 2-2 أمام بيرنلي، ثم عيّن النادي مايكل كاريك، الذي أعاد إحياء الفريق من جديد.

ومرّت 8 مباريات على حقبة ما بعد أموريم، ولم يكن هناك فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل من يونايتد خلال تلك الفترة، حصد الشياطين الحمر 20 نقطة من أصل 24 نقطة متاحة، ولا يزال كاريك بلا هزيمة منذ توليه المنصب المؤقت قبل 7 مباريات. قاد كاريك فريقه للفوز على نصف فرق الستة الكبار، ولم يخسر سوى نقطة واحدة أمام وستهام.

تحت قيادة أموريم هذا الموسم، حصل يونايتد على 1.55 نقطة في المباراة الواحدة، وهو معدل لو استمر طوال بقية الموسم، لكان الشياطين الحمر قد وصلوا إلى 60 نقطة، ومنذ إقالته، ومع تطبيق كاريك لنظام يناسب اللاعبين المتاحين لديه، حصد يونايتد 2.5 نقطة في المباراة الواحدة. لو امتد هذا المعدل على مدار موسم من 38 مباراة، لكان كافياً لتحقيق 95 نقطة.

وحصلت 4 فرق فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على نقاط أكثر من الـ95: مانشستر سيتي في موسمي 2017-18 و2018-19، وليفربول في موسمي 2018-19 و2019-20.

وبالطبع، ليس من السهل الحفاظ على مستوى الأداء المميز الذي قدمه الفريق في 8 مباريات طوال موسم من 38 مباراة، لكن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إقالة أموريم يظهر تحسناً مذهلاً لمانشستر يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إقالة أموريم

1- مانشستر يونايتد: 20

2- مانشستر سيتي: 17

3- أرسنال: 16

4- بورنموث: 16

5- ليفربول: 14

6- تشيلسي: 14

7- برينتفورد: 13

8- إيفرتون: 12

9- فولهام: 12

10- وستهام: 11

11- برايتون: 9

12- نوتنجهام: 9

13- أستون فيلا: 9

14- ليدز يونايتد: 9

15- كريستال بالاس: 8

16- بيرنلي: 7

17- وولفرهامبتون: 7

18- نيوكاسل: 7

19- سندرلاند: 7

20- توتنهام: 2