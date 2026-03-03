الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرباط الصليبي يحرم رودريجو من كأس العالم

الرباط الصليبي يحرم رودريجو من كأس العالم
3 مارس 2026 22:11


مدريد (د ب أ)
تأكد غياب رودريجو مهاجم ريال مدريد لفترة طويلة عن الملاعب بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة، التي ستحرمه من المشاركة في كأس العالم. عاد رودريجو للملاعب بعد غياب دام خمس مباريات، ليشارك بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه أمام خيتافي بنتيجة صفر / 1، أمس الاثنين، وسقط على الأرض وهو يتألم بشدة من ركبته، لكنه أكمل اللقاء.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أظهرت خطورة إصابته. وقال ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء «بعد الفحوصات التي أجراها اليوم الجهاز الطبي لريال مدريد على رودريجو، تبين إصابة اللاعب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الغضروف الهلالي الجانبي لساقه اليمنى».
ويغيب رودريجو بعد إصابة زميله كيليان مبابي في الركبة، والتي ستبعد المهاجم الفرنسي عن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. وأدت الخسارة الثانية تواليا لريال مدريد تحت قيادة مدربه ألفارو أربيلوا إلى ابتعاده بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.
وبعد الإعلان عن إصابة رودريجو، وجه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسالة دعم للاعب البالغ من العمر 25 عاما. قال اتحاد الكرة البرازيلي في بيان «نعلن تضامننا مع اللاعب رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، الذي تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة خيتافي في الدوري الإسباني».
وأشار البيان إلى إصابة مهاجم ريال مدريد في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الخارجي لركبته اليمنى، متمنيا الشفاء العاجل للاعب وعودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

