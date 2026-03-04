114 خيلاً تزين أمسية العين في الحفل الحادي عشر

عصام السيد (العين)

ينظم غداً نادي العين للفروسية والرماية، بمضماره أمسية سباقه الحادي عشر لهذا الموسم، ويتألف من 8 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة في الأمسية 535 ألف درهم، فيما تشارك فيها 114 خيلاً.

ويتصدر "أف عتب"، و"مارد البحر"، و"نوال" ترشيحات الشوط الأول لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70) من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 70.000 درهم.

ويتقدم "هيثم دو مبرفال"، و"مونت كريستو"، و"مظفر دو مونلو" سباق الترشيحات في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70.000 درهم

ويتضمن الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (85+) من عمر 4 سنوات فما فوق، سباقاً مثيراً بين الثلاثي "ساري"، و"سفير"، و"بي أف الشهامة" الذين يتصدرون الترشيحات في شوط قيمة جائزته 80.000 درهم.

ويعد "أتش أم جازي"، و"مجاز"، و"راجح" أبرز المرشحين في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة التي لم تفز بسباقين من عمر 5 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 80.000 درهم.

ويتقدم "نشمي الحصن"، و"باهية"، و"أثمان بينونة" ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70) من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 40.000 درهم إماراتي.

ويتصدر "باسل"، و"جليل"، و"شموس" ترشيحات الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70) من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 40.000 درهم إماراتي.

ويبرز الثلاثي "إيزي لاب"، و"أف يرتاد"، و"موج" ضمن ترشيحات الشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-80) من عمر 4 سنوات فما فوق وقيمة جائزته 70.000 درهم.

ويعد "الفاتح"، و" آر بي موني ميكر"، و"جاب حداد" أبرز المرشحين في الشوط الثامن والرئيس لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة (شروط) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 85.000 درهم.