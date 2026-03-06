إيفرا ينتقد أساطير يونايتد

لندن(د ب أ)

انتقد الفرنسي باتريس إيفرا مدافع مانشستر يونايتد السابق، أساطير النادي الإنجليزي السابقين، بسبب تحليلاتهم السلبية لحقبة المدرب الحالي مايكل كاريك. ووجه إيفرا انتقادات لكل من جاري نيفيل وروي كين وبول سكولز، علماً بأن الأخير كان قد تصدر عناوين الأخبار هذا الأسبوع. وبعد تعرض يونايتد للخسارة الأولى مع كاريك، بنتيجة 1 / 2 ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء، نشر سكولز هجوماً لاذعاً على كاريك، قبل أن يقوم بمحوه لاحقه، إذ قال: "مايكل بالطبع لديه شيئاً مميزاً، لكن مانشستر يونايتد كان مستواه مذرياً آخر 4 مباريات". وأثارت تصريحات سكولز حيرة بعض مشجعي مانشستر يونايتد، إذ يعتقد البعض أنه كان ينتقد النادي بشدة لفترة طويلة، والآن انضم إيفرا إلى الجدل المثار، منتقداً سكولز ونيفيل وكين، الذين اتهمهم بالسلبية. وقال إيفرا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أتمنى أن يكون ما نشره سكولز عبر إنستجرام غير حقيقي.. أود أن يكون قد تم اختراق". وأضاف: "لكي أكون صادقا، لست متفاجئاً بما قاله سكولز، لقد كان أهدأ لاعب لعبت معه على الإطلاق في كل مسيرته، والآن عبر وسائل الإعلام يطلق تصريحات صاخبة". وتابع: "حقاً لا أفهم سبب ضعف المساندة لمايكل كاريك، فهو واحد منا، ويؤدي عملاً جيداً، لقد كانت هناك تحليلات سلبية من سكولز، لكن أيضاً من روي كين وجاري نيفيل أيضاً" . وتابع: "هذا الأمر يزعجني لأننا نريد أن نكون ضمن المراكز الأربعة الأولى، وهذه التعليقات غير ضرورية، ولكن هذا ما يحدث عندما تعمل في التلفزيون، لا يمكنك أن تكون إيجابياً، عليك أن تكون سلبياً".