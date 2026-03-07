الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة يحرم شباب الأهلي من استعادة صدارة «دوري أدنوك»

الوحدة يحرم شباب الأهلي من استعادة صدارة «دوري أدنوك»
7 مارس 2026 23:42


معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
العين والوحدة يتصدران صراع الأرقام الفردية في «دوري أدنوك»

حرم الوحدة مضيفه شباب الأهلي من استعادة صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما فرض عليه التعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد راشد، والمؤجلة من الجولة 16. وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدف ماتيوس ليما في الدقيقة 45، مستفيداً من تمريرة بينية متقنة من زميله بالا من وسط الملعب، وفي الشوط الثاني، عاد «العنابي» إلى المباراة بعدما أدرك التعادل بهدف عكسي سجله المدافع كون سانتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59. ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف العين المتصدر، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 34 نقطة ليحافظ على المركز الثالث، ومثل التعادل في مواجهة اليوم الـ 15 في تاريخ لقاءات الفريقين في دوري المحترفين، والثالثة على التوالي بعد تعادلهما 2-2 في الدور الثاني للموسم الماضي و0-0 في الدور الأول للموسم الحالي.

شباب الأهلي
الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اقتصاد
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اليوم 19:46
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اقتصاد
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اليوم 19:45
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اقتصاد
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اليوم 19:42
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
الرياضة
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
اليوم 19:00
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
الرياضة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©