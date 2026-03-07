الوحدة يحرم شباب الأهلي من استعادة صدارة «دوري أدنوك»



معتصم عبدالله (دبي)

حرم الوحدة مضيفه شباب الأهلي من استعادة صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما فرض عليه التعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد راشد، والمؤجلة من الجولة 16. وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدف ماتيوس ليما في الدقيقة 45، مستفيداً من تمريرة بينية متقنة من زميله بالا من وسط الملعب، وفي الشوط الثاني، عاد «العنابي» إلى المباراة بعدما أدرك التعادل بهدف عكسي سجله المدافع كون سانتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59. ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف العين المتصدر، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 34 نقطة ليحافظ على المركز الثالث، ومثل التعادل في مواجهة اليوم الـ 15 في تاريخ لقاءات الفريقين في دوري المحترفين، والثالثة على التوالي بعد تعادلهما 2-2 في الدور الثاني للموسم الماضي و0-0 في الدور الأول للموسم الحالي.