لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو



معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل لامين يامال صعوده المذهل في بداية مسيرته الكروية، حيث وصل إلى حاجز الخمسين هدفاً، محطِّماً بذلك الرقم القياسي الذي حققه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للوصول إلى نفس الإنجاز، ولا يزال يامال في سن المراهقة، لكنّه يُعتبر بالفعل من أفضل لاعبي العالم، وتشير إحصائياته حتى الآن إلى موهبة استثنائية من طراز فريد.

ويصغر اللاعب الإسباني الدولي رونالدو بثلاث سنوات عندما سجّل هدفه الخمسين، فيما يصغر ميسي بسنتين، وقد وصل إلى حاجز الخمسين هدفاً في غضون 3 سنوات من ظهوره الأول مع الفريق الأول، بينما استغرق ميسي 3 سنوات ونصف السنة، ورونالدو أكثر من 4 سنوات.

وليس هذا فحسب، بل إنه أكثر غزارة في صناعة الأهداف من ميسي ورونالدو في تلك المرحلة من مسيرتهما، في الواقع، لديه عدد من التمريرات الحاسمة (53) يفوق عدد أهدافه.

وسجّل يامال هدفه الخمسين مع ناديه ومنتخب بلاده، ليمنح برشلونة التقدم ويضعه في صدارة سباق لقب الدوري الإسباني، بتسديدة رائعة في منتصف الشوط الثاني من مباراة متقاربة ومثيرة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

وافتتح اللاعب، البالغ من العمر 18 عاماً، التسجيل في الدقيقة 68، بتسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى، وكان هذا الهدف حاسماً، حيث حقق فريق هانسي فليك فوزاً ثميناً بنتيجة 1-0.

وسجّل يامال 10 أهداف وصنع 3 في آخر 13 مباراة، في فترة تألق شهدت تسجيله أول ثلاثية له في مسيرته الكروية، وجاء هدف ليونيل ميسي الخمسون في فوز برشلونة الساحق على فالنسيا بنتيجة 6-0 عام 2008، وكان عمره آنذاك 20 عاماً و10 أشهر و10 أيام.

ووصل الهداف التاريخي لبرشلونة إلى هذا الإنجاز في عدد مباريات أقل بـ40 مباراة من يامال، لكن صعوده لم يكن سريعاً بالقدر نفسه، حيث كان لا يزال في طور الاندماج تدريجياً مع الفريق الأول عندما كان في عمر يامال.

أما رونالدو، فقد كان عمره 21 عاماً و8 أشهر و30 يوماً عندما سجل هدفه الخمسين في نوفمبر 2006، بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة ضد بورتسموث، وقد يكون يامال متقدماً على رونالدو ببضع سنوات، لكن من الصعب عليه أن يضاهي مسيرة النجم البرتغالي الطويلة، الذي أضاف أكثر من 900 هدف إلى رصيده، ولا يزال يلعب حتى اليوم في سن 41.

وهذا تحليل مفصّل للمدة التي استغرقها يامال للوصول إلى هدفه الخمسين في مسيرته، مقارنة بميسي ورونالدو.

مسيرة ليونيل ميسي نحو 50 هدفاً

المباريات: 133

العمر: 20 عاماً و10 أشهر و10 أيام

المدة منذ الظهور الأول: 3 سنوات و6 أشهر و18 يوماً

الأهداف: 50

ركلات الجزاء: 6

التمريرات الحاسمة: 22

متوسط الدقائق لكل هدف: 177

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 201

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 123

مسيرة كريستيانو رونالدو نحو 50 هدفاً

المباريات: 222

العمر: 21 عاماً و8 أشهر و30 يوماً

المدة منذ الظهور الأول: 4 سنوات وشهران و21 يوماً

الأهداف: 50

ركلات الجزاء: 2

التمريرات الحاسمة: 38

متوسط الدقائق لكل هدف: 297

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 309

الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 168

مسيرة لامين يامال نحو 50 هدفاً

المباريات: 173

العمر: 18 عاماً و7 أشهر و22 يوماً

المدة منذ الظهور الأول: سنتان و10 أشهر و7 أيام

الأهداف: 50

ركلات الجزاء: 4

التمريرات الحاسمة: 53

الدقائق لكل هدف: 243

الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 264

الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 118