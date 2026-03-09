الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو

لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو
9 مارس 2026 14:30


معتز الشامي (أبوظبي)
يواصل لامين يامال صعوده المذهل في بداية مسيرته الكروية، حيث وصل إلى حاجز الخمسين هدفاً، محطِّماً بذلك الرقم القياسي الذي حققه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للوصول إلى نفس الإنجاز، ولا يزال يامال في سن المراهقة، لكنّه يُعتبر بالفعل من أفضل لاعبي العالم، وتشير إحصائياته حتى الآن إلى موهبة استثنائية من طراز فريد.
ويصغر اللاعب الإسباني الدولي رونالدو بثلاث سنوات عندما سجّل هدفه الخمسين، فيما يصغر ميسي بسنتين، وقد وصل إلى حاجز الخمسين هدفاً في غضون 3 سنوات من ظهوره الأول مع الفريق الأول، بينما استغرق ميسي 3 سنوات ونصف السنة، ورونالدو أكثر من 4 سنوات.
وليس هذا فحسب، بل إنه أكثر غزارة في صناعة الأهداف من ميسي ورونالدو في تلك المرحلة من مسيرتهما، في الواقع، لديه عدد من التمريرات الحاسمة (53) يفوق عدد أهدافه.
وسجّل يامال هدفه الخمسين مع ناديه ومنتخب بلاده، ليمنح برشلونة التقدم ويضعه في صدارة سباق لقب الدوري الإسباني، بتسديدة رائعة في منتصف الشوط الثاني من مباراة متقاربة ومثيرة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.
وافتتح اللاعب، البالغ من العمر 18 عاماً، التسجيل في الدقيقة 68، بتسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى، وكان هذا الهدف حاسماً، حيث حقق فريق هانسي فليك فوزاً ثميناً بنتيجة 1-0.
وسجّل يامال 10 أهداف وصنع 3 في آخر 13 مباراة، في فترة تألق شهدت تسجيله أول ثلاثية له في مسيرته الكروية، وجاء هدف ليونيل ميسي الخمسون في فوز برشلونة الساحق على فالنسيا بنتيجة 6-0 عام 2008، وكان عمره آنذاك 20 عاماً و10 أشهر و10 أيام.
ووصل الهداف التاريخي لبرشلونة إلى هذا الإنجاز في عدد مباريات أقل بـ40 مباراة من يامال، لكن صعوده لم يكن سريعاً بالقدر نفسه، حيث كان لا يزال في طور الاندماج تدريجياً مع الفريق الأول عندما كان في عمر يامال.
أما رونالدو، فقد كان عمره 21 عاماً و8 أشهر و30 يوماً عندما سجل هدفه الخمسين في نوفمبر 2006، بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة ضد بورتسموث، وقد يكون يامال متقدماً على رونالدو ببضع سنوات، لكن من الصعب عليه أن يضاهي مسيرة النجم البرتغالي الطويلة، الذي أضاف أكثر من 900 هدف إلى رصيده، ولا يزال يلعب حتى اليوم في سن 41.
وهذا تحليل مفصّل للمدة التي استغرقها يامال للوصول إلى هدفه الخمسين في مسيرته، مقارنة بميسي ورونالدو.

مسيرة ليونيل ميسي نحو 50 هدفاً
المباريات: 133 
العمر: 20 عاماً و10 أشهر و10 أيام
المدة منذ الظهور الأول: 3 سنوات و6 أشهر و18 يوماً
الأهداف: 50
ركلات الجزاء: 6 
التمريرات الحاسمة: 22
متوسط الدقائق لكل هدف: 177 
متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 201 
متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 123

أخبار ذات صلة
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
لغة الأرقام تحسم قمة نيوكاسل وبرشلونة في دوري الأبطال!

مسيرة كريستيانو رونالدو نحو 50 هدفاً
المباريات: 222
العمر: 21 عاماً و8 أشهر و30 يوماً
المدة منذ الظهور الأول: 4 سنوات وشهران و21 يوماً
الأهداف: 50
ركلات الجزاء: 2
التمريرات الحاسمة: 38
متوسط الدقائق لكل هدف: 297
متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 309
الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 168

مسيرة لامين يامال نحو 50 هدفاً
المباريات: 173
العمر: 18 عاماً و7 أشهر و22 يوماً 
المدة منذ الظهور الأول: سنتان و10 أشهر و7 أيام 
الأهداف: 50
ركلات الجزاء: 4
التمريرات الحاسمة: 53 
الدقائق لكل هدف: 243
الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 264
الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 118 

 

لامين يامال
برشلونة
ميسي
رونالدو
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
الرياضة
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
اليوم 19:45
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©