بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!

معتز الشامي (أبوظبي)

تنطلق مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم، حيث ستقام مباريات الذهاب الثمانية يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن تلتقي الفِرق مرة أخرى في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن أرسنال المرشح الأول للفوز بالبطولة موسم 2025-2026، وهي بطولة لم يَفُز بها قط في تاريخه.

وخاض أرسنال مباريات أكثر في تاريخ دوري أبطال أوروبا، دون أن يحرز اللقب (219 مباراة)، لكنه قدّم أداءً مذهلاً خلال موسم 2025-2026 حتى الآن. فاز المدفعجية في جميع مبارياتهم الثماني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا - الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز - وتصدّر جدول الترتيب بفارق 3 نقاط.

وتُرجّح شبكة «أوبتا» فوز أرسنال بدوري أبطال أوروبا 2025-26 بنسبة 26.7%، وهو ما يزيد بنسبة 10 نقاط مئوية عن أقرب منافسيه بايرن ميونيخ (16.4%)، ويواجه فريق أرتيتا باير ليفركوزن في دور الـ16، متجنباً بذلك عمالقة أوروبا الآخرين مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان.

وعلى الورق، سيكون أصعب اختبار لهم قبل المباراة النهائية هو مواجهة برشلونة أو أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي، وبدأ بايرن ميونيخ الموسم كثامن المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا (4.3%)، ويعود ذلك جزئياً إلى خوضه أصعب مباريات في دور المجموعات، مقارنة بباقي الفرق. ولكن باستثناء هزيمته أمام أرسنال، فاز في جميع مبارياته الأخرى في دور المجموعات، ليتقدم الآن إلى المركز الثاني في قائمة المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا (16.4%)، ويُعد فريقا ليفربول (11.4%) ومانشستر سيتي (11.1%) من الدوري الإنجليزي الممتاز ثالث ورابع المرشحين للفوز على التوالي، رغم مواجهة السيتي لعملاق أوروبا ريال مدريد في دور الـ16.

ويعانى ريال مدريد هذا الموسم، حيث عيّن الفريق مدربه الثاني هذا الموسم بعد إقالة تشابي ألونسو، واضطر إلى خوض مباراة فاصلة في الأدوار الإقصائية ضد بنفيكا لضمان مكانه في دور الـ16.

وتُرجّح «أوبتا» فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بنسبة 1.9% فقط، ما يجعله المرشح الحادي عشر للفوز. ويعود جزء كبير من ذلك إلى وجوده في النصف الأصعب من الأدوار الإقصائية. وإذا تمكّن من تجاوز فريق بيب جوارديولا في هذه الجولة، فمن المرجّح أن يواجه بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

وتضع الشبكة منافسهم في الدوري الإسباني (برشلونة)، في المركز الخامس بقائمة المرشحة للفوز بالبطولة بنسبة 9.7%.

ومع وجود رقم قياسي بـ6 أندية إنجليزية في دور الـ16، وضعت «أوبتا» تشيلسي في المركز السادس بنسبة (6.4%) ونيوكاسل بالمركز الثامن بنسبة (3.6%) وتوتنهام في المركز الثاني عشر بنسبة (0.7%)، وبشكل عام، تتوقع الشبكة فوز أحد فرق البريميرليج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بنسبة 59.9%. إذا تحقق ذلك، فسيكون هذا يعني فوز نادٍ إنجليزي بدوري أبطال أوروبا في 4 من المواسم الثمانية الماضية، بعد ليفربول 2018-2019، وتشيلسي 2020-2021، ومانشستر سيتي 2022-2023.

فيما كان فريق بودو جليمت مفاجأة هذا الموسم، فبعد أن هزم مان سيتي وأتلتيكو مدريد في آخر مباراتين له في الدوري ليتأهل بشكل مثير إلى الأدوار الإقصائية في أول موسم له على الإطلاق في هذه البطولة، هزم متصدر الدوري الإيطالي إنتر ميلان ذهاباً وإياباً ليبلغ دور الـ16.

ويواجه الفريق النرويجي الآن ما سيبدو وكأنه مباراة يمكن الفوز بها ضد سبورتينج لشبونة في دور الـ16، رغم أن الفريق البرتغالي تألق في مرحلة الدوري، حيث تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد أن أنهى الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى في الجدول.

وبغضّ النظر عمن سيفوز في تلك المواجهة، فإن «أوبتا» لا تمنح أياً منهما فرصة كبيرة لإحداث مفاجأة كبيرة والفوز بالمسابقة، سبورتينج (3.1%) وبودو جليمت (0.7%)، وهذا أكثر بقليل من أتالانتا (0.6%) وباير ليفركوزن (0.5%) وجالاتا سراي (0.4%).