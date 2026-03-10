سان جيرمان وتشيلسي.. حوار بين بطلين في دوري أبطال أوروبا



باريس (د ب أ)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، غداً الأربعاء، صوب ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وضيفه تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين منذ نهائي كأس العالم للأندية عام 2025، حينما قاد النجم الإنجليزي كول بالمر فريقه اللندني لتحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح «البلوز» دفعة معنوية قبل المواجهة الجديدة أمام العملاق الفرنسي.

ويدخل سان جيرمان المباراة وهو حامل لقب دوري الأبطال، لكنه لم يحجز مقعده مباشرة في دور الـ16 هذه المرة، بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز الحادي عشر. واكتفى الفريق بالفوز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات في تلك المرحلة، مقابل تعادلين وهزيمتين، ما أجبره على خوض ملحق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وخلال تلك المرحلة، تعثّر الفريق الباريسي في عدة مباريات، حيث تعادل سلبياً مع أتلتيك بلباو، وخسر أمام سبورتينج لشبونة، وتعادل مع نيوكاسل، قبل أن يواجه مواطنه موناكو في الملحق. ورغم الصعوبات التي واجهها فريق المدرب لويس إنريكي، فإنه نجح في حسم المواجهة بنتيجة إجمالية 5/ 4، بعدما انتهت مباراة الإياب في باريس بالتعادل 2/2 قبل أسبوعين، ليواصل مشواره في البطولة القارية.

ويمتلك الفريق الفرنسي سجلاً جيداً مؤخراً أمام الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية، إذ خسر مباراة واحدة فقط من آخر ثماني مواجهات، وحقق خمسة انتصارات مقابل تعادلين. كما أقصى ثلاثة أندية إنجليزية في طريقه نحو اللقب الموسم الماضي، وهي ليفربول وأستون فيلا وأرسنال.

في المقابل، يدخل تشيلسي هذه المواجهة بعدما قدّم مرحلة دوري قوية نسبياً، حيث أنهى المنافسات في المركز السادس بين 36 فريقاً، محققاً خمسة انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل هزيمتين. وشهدت الفترة الأخيرة نتائج متذبذبة للفريق اللندني، لكنه حقق خمسة انتصارات في آخر تسع مباريات بمختلف المسابقات.

وكان آخرها الفوز الكبير 4/ 1 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، قبل أن يتغلب بصعوبة 4/ 2 بعد التمديد على ريكسهام في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. ويقود الفريق حالياً المدرب ليام روسينيور، الذي يحاول تحقيق التوازن بين المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الإنجليزي والمُضي بعيداً في دوري الأبطال، وهي البطولة التي تُوِّج بها النادي آخر مرة عام 2021.

ويملك تشيلسي سجلاً جيداً أمام الأندية الفرنسية في البطولات الأوروبية، إذ فاز في آخر ست مواجهات له ضد فرق من فرنسا، كما نجح في الفوز بثلاث من آخر أربع مواجهات في دور الـ16 من دوري الأبطال. على صعيد التشكيلات، يفتقد باريس سان جيرمان لخدمات الثنائي فابيان رويز وكوينتين نجانتو بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة جواو نيفيز الذي يواصل التعافي من إصابة في الكاحل. كما قد يعود القائد ماركينيوس إلى التشكيلة الأساسية.

ومن المتوقع أن يقود الهجوم الثلاثي عثمان ديمبلي وديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، في ظل سعي الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضلية قبل لقاء الإياب. أما تشيلسي فيفتقد خدمات ليفي كولويل وإستيفاو ويليان وجيمي جيتنز بداعي الإصابة، إضافة إلى غياب ميخايلو مودريك بسبب الإيقاف، بينما قد يعود المدافع ويسلي فوفانا إلى التشكيلة الأساسية.

وفي الهجوم، يعوّل الفريق اللندني على تألق البرازيلي جواو بيدرو الذي سجّل 11 هدفاً في آخر 12 مباراة بمختلف المسابقات، إلى جانب دعم من بيدرو نيتو وأليخاندرو جارناتشو، مع إمكانية مشاركة كول بالمر في دور هجومي مؤثّر.