الجزيرة يكسب الظفرة ويعزز موقعه في المركز الرابع



فيصل النقبي (أبوظبي)



حقق فريق الجزيرة فوزاً مهماً على نظيره الظفرة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد حمدان بن زايد بالظفرة، ضمن افتتاح لمباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة جاءت قوية وشهدت تنافساً كبيراً بين الفريقين حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 34 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، مواصلاً منافسته على المراكز المتقدمة، في حين تجمد رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر، ليبقى مطالباً بتحقيق نتائج إيجابية في الجولات القادمة لتحسين موقعه في الترتيب.

انتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف نظيف سجله سايمون سانزا في الدقيقة 15 وشهد الشوط حالة طرد للاعب الظفرة روستاند دوجو.

وفي الشوط الثاني، عادل للظفرة محمد الخلوي في الدقيقة 48 من زمن المباراة لكن نجح سايمون سانزا في الدقيقة 54 من تسجيل هدف الفوز للجزيرة لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.