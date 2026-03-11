دورتموند يقترب من تمديد عقد نيميشا حتى 2030

دوسلدورف (د ب أ)

توصل نادي بروسيا دورتموند الألماني لاتفاق مع لاعب خط وسطه الألماني فيليكس نيميشا لتجديد عقده حتى عام 2030، حسبما أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية ومحطة «سكاي تي في» التليفزيونية اليوم أنه سيتم تجديد عقد نيميشا لمدة عامين.

وكان اللاعب انضم لصفوف دورتموند عام 2023 قادماً من فولفسبورج الألماني، مقابل 30 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى عام 2028 ويعتبر نميشا «25 عاماً»، عنصراً أساسياً في مركز خط الوسط الدفاعي تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، وقد شارك في ست مباريات دولية مع المنتخب الألماني.

وكان ينظر إلى نميشا مؤخراً كمرشح محتمل للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، نظراً لارتفاع قيمته السوقية إلى نحو 45 مليون يورو، لكن يبدو أن هذا قد تغير الآن، وعقب تجديد عقده الوشيك فسوف يصبح، بحسب التقارير، أحد أعلى اللاعبين أجراً في الفريق الألماني. ومع ذلك، ربما يشهد الفريق إعادة بناء بعد نهاية الموسم الجاري، حيث يستعد جوليان براندت للرحيل عن الفريق في صفقة انتقال حر، وقد ينتقل المهاجم الغيني الدولي سيرهو جيراسي أيضاً إلى ناد آخر، بينما لا يزال مستقبل المدافع الألماني نيكو شلوتربيك غير واضح.