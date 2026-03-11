الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«سانت جيمس بارك» يورّط مشجع برشلونة «المفقود»

11 مارس 2026 17:10

لندن(رويترز)
قاد خطأ في استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) مشجعاً لبرشلونة إلى مغامرة غير متوقعة، بعدما ​وصل أمس الثلاثاء إلى ملعب «سانت جيمس بارك» غير المقصود لحضور مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليجد نفسه على ⁠بعد 366 ميلاً من الملعب الذي كان ​فريقه يخوض فيه المباراة بالفعل. ووجد المشجع الإسباني، الذي ​سافر ‌من لندن معتقداً أنه سيشاهد مواجهة ⁠برشلونة ​أمام نيوكاسل يونايتد في ذهاب دور الـ16، نفسه يقف أمام بوابات ملعب سانت جيمس بارك التابع لنادي إكستر سيتي المنافس في الدرجة الثالثة، بدلاً من ملعب نيوكاسل الشهير الذي يحمل الاسم ذاته.
ولم ينكشف الخطأ إلا عندما قدم تذكرته للموظفين. لكن بدلاً من إعادته أدراجه، تعاطف موظفو إكستر ​سيتي مع الموقف وقدموا له تذكرة مجانية لحضور مباراة الفريق في دوري الدرجة الثالثة أمام لينكولن سيتي.
وقال آدم سبنسر، مسؤول خدمة المشجعين في إكستر سيتي «جاء أحد متطوعينا إلى المكتب ليخبرنا بأن هذا الرجل حضر معتقداً ​أنه في ملعب مباراة برشلونة. لغته الإنجليزية لم تكن جيدة، لكننا فهمنا أنه جاء من لندن. يبدو أنه كتب عنوان سانت جيمس بارك ​في هاتفه واتبع الإرشادات مباشرة. ⁠كان محبطاً جداً ومحرجاً بعض الشيء».
وأضاف «لذلك قمنا بتوفير تذكرة له، وتمكن من مشاهدة المباراة في سانت جيمس ⁠بارك الحقيقي بالنسبة لنا. نرحب بعودته في أي ​وقت».
وبينما شاهد المشجع مباراة انتهت بخسارة فريقه المؤقت -إكستر سيتي- بنتيجة 1-صفر أمام لينكولن سيتي متصدر الدوري، كان برشلونة في الوقت نفسه ينجح في اقتناص التعادل 1-1 على ملعب نيوكاسل، ​بعدما سجل الأمين جمال ركلة جزاء في ​اللحظات الأخيرة.

