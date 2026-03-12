رصيد ميسي يتجمّد موقتاً عند 899 هدفاً

ميامي (أ ف ب)

حُرم بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي موقتاً من بلوغ الهدف رقم 900 في مسيرته الأربعاء، بعدما انتهت مواجهة فريقه إنتر ميامي، حامل لقب الدوري الأميركي لكرة القدم، أمام مضيفه ومواطنه ناشفيل بالتعادل السلبي في ذهاب ثمن نهائي كأس أبطال كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وتعرض النجم البالغ 38 عاماً لرقابة لصيقة طوال المباراة، على أن تُقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في ميامي.

وكان ميسي قد اقترب من حاجز الـ900 هدف في مسيرته بعدما سجّل هدفه الـ80 مع ميامي، والـ899 في مسيرته، خلال فوز فريقه الأخير في الدوري على دي سي يونايتد السبت.

وسجّل المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، والذي سيبلغ الـ39 في يونيو، 672 هدفاً مع برشلونة و32 هدفاً مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى 115 هدفاً دولياً مع الأرجنتين بطلة العالم 2022.

وبالرغم من الأمطار التي هطلت بعد شوط أول سلبي، بقي الدفاع مسيطراً على مجريات اللقاء.

وتصدّى حارس ناشفيل براين شوك لمحاولة خطيرة لميسي في الدقيقة 57 بتسديدة قوية بيمناه من الجهة اليمنى داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 65، أنقذ حارس إنتر ميامي الكندي داين سانت كلير مرمى فريقه من رأسية ريد بايكر-ويتينج بعد عرضية من الأرجنتيني كريستيان إسبينوسا، ليبقى التعادل السلبي قائماً حتى النهاية.