فيدرر.. رجل المليار دولار

زيورخ (د ب أ)

أضاف نجم التنس السويسري السابق، المخضرم روجيه فيدرر، إنجازاً جديداً لمسيرته، ولكن هذه المرة خارج الملاعب. وانضم فيدرر "44 عاماً" والذي حقق 20 لقباً في بطولات الجراند سلام، بمجموع 103 ألقاب في مسيرته الاحترافية، إلى قائمة "فوربس" لأصحاب المليارات، مما يسلط الضوء على نجاحه الهائل خارج نطاق التنس.

وظهر فيدرر في تصنيف عام 2026، بعد أن جمع ثروة تقدر بـ 1.1 مليار دولار، ليصبح واحداً من الرياضيين القلائل في التاريخ، الذين وصلوا إلى فئة الملياردير بفضل مزيج من النجاح الرياضي والرعاية والمشاريع التجارية، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية. ولولا وكيل أعماله توني جودسيك، لم يكن من الممكن فهم ثروته، فقد رافقه في مسيرته الاحترافية ببطولات رابطة محترفي التنس، ويرافقه الآن في عالم الأعمال، وقد ابتكرا معاً بطولة كأس ليفر الناجحة، والتي ستحتفل بنسختها التاسعة في سبتمبر المقبل، في ساحة 02 أرينا بلندن، بقيادة الإسباني كارلوس ألكاراز لفريق أوروبا. وتتولى شركته الإدارية "تيم 8"، إدارة مسيرة اللاعبين الأميركيين كوكو جوف وبن شيلتون، بالإضافة إلى استثمارها في علامة الملابس الرياضية السويسرية On، التي توفر الملابس للاعبين مثل إيجا شفيونتيك وجواو فونسيكا. وبفضل مضربه، جمع هذا اللاعب الموهوب المولود في بازل، رغم إقامته في دبي، ثروة تقدر بـ 594. 339. 130 دولاراً أميركيا، أما الباقي فهو أرباحه من استخدام صورته في إعلانات شركات مثل يونيكلو، ومرسيدس، وباريلا، وكريدي سويس، ورولكس، ونايكي، وويلسون، وغيرها.