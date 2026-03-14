السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرستابن: سيارة ريد بول غير قابلة للقيادة!!

14 مارس 2026 17:21

شنغهاي(د ب أ)
قال الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، إنه يقود سيارته من أجل إبقائها في المضمار، ووصف سيارته بأنها "غير قابلة للقيادة" هو ما جعله يكتفي بالمركز الثامن على شبكة الانطلاق لسباق جائزة الصين الكبرى. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن فيرستابن عاش يوماً للنسيان في شنغهاي بعدما أنهى سباق السرعة بعيداً عن المراكز التي تحصد النقاط، حيث تواجد في المركز التاسع عقب بداية كارثية. بعدها تأهل بطل العالم أربع مرات بفارق ثانية كاملة تقريباً عن الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، الذي سينطلق من مركز الانطلاق الأول في سباق الغد.
وقال فيرستابن :" نحن نتواجد في المكان الذي نستحقه، وربما هذا هو المركز الذي سنتنافس فيه غداً". وأضاف :" خلال كامل عطلة نهاية الأسبوع، كنا بعيدين عن المستوى المطلوب. السيارة غير قابلة للقيادة تماماً، وكل لفة تشبه محاولة البقاء على قيد الحياة". وكان فيرستابن من أشد المنتقدين للقوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سباق جائزة أستراليا الكبرى يوم الأحد الماضي. وقال فيرستابن الأسبوع الماضي إنه لا يريد الانسحاب من فورمولا1، لكن استياءه من اللوائح المعدلة - التي شبهها بـ"ماريو كارت" - جعله في "حيرة شديدة ". وقال السائق الهولندي، الذي تمكن من احتلال المركز السادس بعدما انطلق من المركز العشرين في سباق أستراليا الماضي :" من اللفة الأولى في ظل هذه القواعد، لم استمتع بهذه السيارة".

أخبار ذات صلة
هاميلتون يغازل منصة التتويج بعد 477 يوماً
أنتونيلي أصغر سائق ينطلق من المركز الأول في تاريخ الفورمولا 1
ماكس فيرستابين
الفورمولا-1
ريد بول
آخر الأخبار
الأرقام تكشف الحقيقة.. التفوق الهجومي يشعل صراع القمة في دوري أدنوك
الرياضة
الأرقام تكشف الحقيقة.. التفوق الهجومي يشعل صراع القمة في دوري أدنوك
اليوم 18:00
راتكليف يشيد بكاريك ويتجنب الحديث عن العقد الدائم
الرياضة
راتكليف يشيد بكاريك ويتجنب الحديث عن العقد الدائم
اليوم 17:50
أداء الريال أمام السيتي يضع مبابي في قفص الاتهام
الرياضة
أداء الريال أمام السيتي يضع مبابي في قفص الاتهام
اليوم 17:45
إيران تقترح خوض مبارياتها في المونديال بالمكسيك بدلاً من أميركا
الرياضة
إيران تقترح خوض مبارياتها في المونديال بالمكسيك بدلاً من أميركا
اليوم 17:36
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج العربي يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلةً سياسية
علوم الدار
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج العربي يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلةً سياسية
اليوم 17:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©