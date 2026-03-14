فيرستابن: سيارة ريد بول غير قابلة للقيادة!!

شنغهاي(د ب أ)

قال الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، إنه يقود سيارته من أجل إبقائها في المضمار، ووصف سيارته بأنها "غير قابلة للقيادة" هو ما جعله يكتفي بالمركز الثامن على شبكة الانطلاق لسباق جائزة الصين الكبرى. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن فيرستابن عاش يوماً للنسيان في شنغهاي بعدما أنهى سباق السرعة بعيداً عن المراكز التي تحصد النقاط، حيث تواجد في المركز التاسع عقب بداية كارثية. بعدها تأهل بطل العالم أربع مرات بفارق ثانية كاملة تقريباً عن الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، الذي سينطلق من مركز الانطلاق الأول في سباق الغد.

وقال فيرستابن :" نحن نتواجد في المكان الذي نستحقه، وربما هذا هو المركز الذي سنتنافس فيه غداً". وأضاف :" خلال كامل عطلة نهاية الأسبوع، كنا بعيدين عن المستوى المطلوب. السيارة غير قابلة للقيادة تماماً، وكل لفة تشبه محاولة البقاء على قيد الحياة". وكان فيرستابن من أشد المنتقدين للقوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سباق جائزة أستراليا الكبرى يوم الأحد الماضي. وقال فيرستابن الأسبوع الماضي إنه لا يريد الانسحاب من فورمولا1، لكن استياءه من اللوائح المعدلة - التي شبهها بـ"ماريو كارت" - جعله في "حيرة شديدة ". وقال السائق الهولندي، الذي تمكن من احتلال المركز السادس بعدما انطلق من المركز العشرين في سباق أستراليا الماضي :" من اللفة الأولى في ظل هذه القواعد، لم استمتع بهذه السيارة".