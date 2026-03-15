مواهب بقيمة 1.15 مليار يورو.. التشكيلة الأساسية الأكثر قيمة في البريميرليج



معتز الشامي (أبوظبي)

أصدر موقع «ترانسفير ماركت» آخر تحديثاته لقيمة اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وباعتباره أغنى وأعلى دوري قيمة في العالم، فإن أي زيادة أو نقصان في قيمة اللاعبين في هذا الدوري يؤثّر بشكل كبير على بعض أكبر نجوم كرة القدم العالمية.

وشهد ما لا يقل عن 225 لاعباً تغييراً في قيمتهم السوقية خلال هذا التحديث، ولكن أي من نجوم البريميرليج تفوّق ليحجز مكانه في التشكيلة المثالية الأكثر قيمة؟

والبداية من حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، الذي يواصل تألقه منذ انتقاله إلى مان سيتي الصيف الماضي. لا يزال الحارس الإيطالي أغلى حارس مرمى في العالم بقيمة 45 مليون يورو.

وينضم إليه في الدفاع زميله في السيتي، يوشكو جفارديول، الذي لا يزال أغلى ظهير أيسر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثاني أغلى ظهير أيسر في العالم، رغم ثبات قيمته عند 70 مليون يورو.

وينضم إلى ثنائي مانشستر سيتي وجهان مألوفان من أرسنال في قلب الدفاع، حيث يحافظ جابرييل دوس سانتوس على قيمته البالغة 75 مليون يورو، بينما يبقى ويليام ساليبا عند 90 مليون يورو، ما يُبقي الموهبة الفرنسية على صدارة قائمة أغلى المدافعين في البريميرليج، وفي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

وفي مفاجأة، يشغل مركز الظهير الأيمن لاعب جديد هو دومينيك سوبوسلاي، الذي حجز مكانه في التشكيلة الأساسية بعد ارتفاع قيمته السوقية بشكل ملحوظ بمقدار 15 مليون يورو، ليصل نجم ليفربول إلى 100 مليون يورو.

ورغم أن الموهبة المجرية هي في الأساس لاعب وسط، إلا أنه تألق في فريق آرني سلوت في مركز الظهير الأيمن، واستحق ارتفاع قيمته السوقية بفضل أدائه الدفاعي المميز. وبذلك، ينضم إلى التشكيلة الأساسية في هذا المركز كأكثر اللاعبين قيمة في مركزه المؤقت في البريميرليج.

ويشغل ديكلان رايس ومويسيس كايسيدو مركزي ارتكاز خط الوسط. لا يزال لاعب أرسنال يقدّر سعره بـ 120 مليون يورو، وهو أغلى لاعب ارتكاز في البريميرليج، وثالث أغلى لاعب ارتكاز في العالم مناصفة.

وإلى جانبه، يحافظ كايسيدو، لاعب تشيلسي، على قيمته عند 110 ملايين يورو، مؤكداً مكانته بين نخبة لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز. كما يبقى نجم ستامفورد بريدج أغلى لاعب ارتكاز دفاعي في العالم، رغم تذبذب مستوى تشيلسي هذا الموسم.

وفي الهجوم، يلعب بوكايو ساكا على الجناح الأيمن رغم انخفاض قيمته السوقية بمقدار 10 ملايين يورو لتصل إلى 120 مليون يورو، ليحافظ بذلك على لقبه كأغلى جناح أيمن في الدوري.

وفي قلب الهجوم، يتواجد كول بالمر، الذي انخفضت قيمته أيضاً بمقدار 10 ملايين يورو لتصل إلى 110 ملايين يورو، إلا أن موهبة تشيلسي لا تزال أغلى لاعب خط وسط هجومي في الدوري، ويشغل مركزاً على اليسار في التشكيلة الأساسية.

لاعب خط الوسط الهجومي الوحيد الآخر الذي ينافس كول بالمر في القيمة السوقية ويكمل خط الهجوم هو فلوريان فيرتز، الذي حافظ على قيمته عند 110 ملايين يورو بفضل تحسُّن أدائه مع فريق سلوت في الأشهر القليلة الماضية.

ويقود الهجوم، كالعادة، إيرلينج هالاند. لا يزال النرويجي عند 200 مليون يورو، محافظاً على لقبه كأغلى لاعب في العالم، والركيزة الأساسية بلا منازع لأغلى تشكيلة في الدوري، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للفريق الآن 1.15 مليار يورو.

التشكيلة الأساسية الأكثر قيمة في البريميرليج

- حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (45 مليون يورو).

قلب الدفاع: جابرييل دوس سانتوس (75 مليون يورو)، ويليام ساليبا (90 مليون يورو).

- ظهير أيمن: دومينيك سوبوسلاي (100 مليون يورو).

- ظهير أيسر: يوشكو جفارديول (70 مليون يورو).

- خط الوسط: ديكلان رايس (120 مليون يورو)، مويسيس كايسيدو (110 ملايين يورو).

- ثلاثي هجومي: بوكايو ساكا (120 مليون يورو)، كول بالمر (110 ملايين يورو)، فلوريان فيرتز (110 ملايين يورو).

- مهاجم: إيرلينج هالاند (200 مليون يورو)