الحبتور يتوج بطلاً لكأس تحدي دبي للبولو 2026



دبي (الاتحاد)

توج فريق الحبتور بطلاً لكأس تحدي دبي للبولو 2026 بجدارة بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق جهانجيري بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف الهدف بعد مباراة متكافئة اتسمت بالندية والكفاح طوال أشواطها الأربعة واستحقت أن تكون مسك الختام.

ونجح محمد الحبتور في قيادة فريقه طوال البطولة وفاز بمبارياته الثلاث في الافتتاح على فريق آر جي أف، ثم على فريق جهانجيري مرتين في الدور نصف النهائي والنهائي تباعاً ليحصل على الكأس والعلامة الكاملة.

وجاء فوز الحبتور بعد عناء على فريق جهانجيري الذي ظل متقدماً في مباراة جاءت حساباتها آشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، حيث تقدم جهانجيري أكثر من كرة، ثم يلحق به الحبتور وهكذا حتى الدقائق الأخيرة من المباراة التي حبست الأنفاس ليحسم الحبتور المباراة لصالحة ويفوز بفارق نصف جول بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف في ختام لا ينسى.

أما المباراة النهائية الفرعية لكأس الترضية فقد جمعت بين فريق ذئاب دبي باي ثيرا وفريق آر جي إف بول، ومارس فريق الذئاب ضغطًا متواصلًا طوال المباراة مدعومًا بخط دفاعي منضبط وصلب يصعب اختراقه إلا أن فريق آر جي إف ردّ بعزيمة متقدمًا مرارًا وتكرارًا بحثًا عن فرص التسجيل، وفي الشوط الرابع أعاد فريق آر جي إف تنظيم صفوفه ورفع وتيرة اللعب، مستغلًا الفرص الحاسمة ليسجل الأهداف الحاسمة لتنتهى المباراة بنتيجة خمسة اهداف ونصف مقابل هدفين.

وعقب المباراة قام لوكاس تريميل مديرعام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج الفرق الفائزة وأصحاب الالقاب، حيث نال فريق الحبتور كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق جهانجيري الميداليات الفضية ونال فريق آر جي اف كأس الترضية، وفاز ماركوس بانيللو نجم فريق الحبتور بلقب أفضل لاعب، بينما نال الحصان «كونديسيون» - الذي كان يمتطيه بانيلو أيضاً ويملكه نادي الحبتور للبولو - جائزة أفضل حصان مشارك.