ميلان.. خطوة إلى الخلف في الدوري الإيطالي



روما (د ب أ)

عاد ميلان خطوة إلى الخلف بعد تعرضه للهزيمة على يد مضيفه لاتسيو بهدف أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان ميلان قد تغلب على إنتر ميلان بنفس النتجية في الجولة الماضية ليقلص الفارق معه إلى سبع نقاط، لكنه لم ينجح في هذه الجولة في استثمار تعادل غريمه التقليدي مع أتالانتا 1/1 أمس الأول السبت، ليخسر نقاط ثمينة.

وتجمد رصيد ميلان عند 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر. على الجانب الآخر، رفع لاتسيو رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطتين خلف بولونيا صاحب المركز الثامن، والذي فاز في وقت سابق من اليوم الأحد على ساسولو بهدف نظيف. وسجل جوستاف إيساكسون هدف المباراة الوحيد لفريق لاتسيو في الدقيقة 26، ودخل ميلان المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه بالديربي في الجولة الماضية على حساب إنتر ميلان، واعتمد مدربه ماسيمليانو أليجري على الثنائي الهجومي رفائيل لياو وكريستيان بولسيتش وتنوعت هجمات ميلان على مرمى لاتسيو وحارس مرماه إدواردو موتا، البديل للحارس الأساسي بروفيديل المصاب، لكن الأخير إلى جانب دفاع فريقه نجحا في إبعاد الفرص الخطيرة.

على الجانب الآخر، استعان لاتسيو بلاعب سابق في ميلان، وهو المهاجم دانييلي مالديني، نجل الأسطورة باولو مالديني، في قيادة خط هجوم فريق العاصمة، وحاول مالديني إلى جانب إيساكسون وماتيا زاكاني تهديد مرمى مايك ماينان حارس ميلان.

وفي الدقيقة 26 سجل إيساكسون هدف المباراة الوحيد، بعدما انطلق بسرعة من الجهة اليمنى لينفرد بمرمى ماينان ويسدد الكرة في شباكه. وبعد الهدف بات لاتسيو أكثر خطورة، وحاول مدربه ماوريسيو ساري الحفاظ على نتيجة التقدم، فلعب بشكل متوازن ما بين الدفاع والهجوم.

وفي الشوط الثاني، تقدم ميلان أكثر نحو مرمى موتا، لكن الأخير إلى جانب دفاع لاتسيو نجحا في إبعاد الخطورة عن المرمى. وواصل ميلان محاولاته لهز شباك لاتسيو الذي تمسك بأمله في الفوز بالمباراة، وأغلق مناطقه الدفاعية أمام هجوم ميلان الذي لم يسعفه دخول الألماني نيكلاس فولكروج كبديل في الشوط الثاني. ونجح لاتسيو في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوزه /1صفر.