كفاراتسخيليا.. رجل المواعيد الكبرى!

باريس (أ ف ب)

يُرتقب أن يقدّم المهاجم الجورجي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خفيتشا كفاراتسخيليا، الثلاثاء، المستوى نفسه الذي أظهره في الفوز على تشيلسي الإنجليزي الأربعاء الماضي، ضمن ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في لقاء الإياب على ملعب ستافورد بريدج.

بعد دخوله بدلاً من ديزيريه دويه في الدقيقة 62 والنتيجة تشير إلى 2-2، غيّر الجورجي مجرى المباراة الأولى، محوّلاً إياها ربما إلى نقطة تحوّل لحامل اللقب (5-2).

وفي نحو نصف ساعة فقط على أرضية الملعب، غادر كفاراتسخيليا ملعب بارك دي برانس بجائزة أفضل لاعب في المباراة بفضل تسجيله ثنائية وتمريره كرة حاسمة، مُظهراً شراسته في الالتحامات منذ لحظة دخوله.

قال، الأربعاء، لقناة «كانال+» الفرنسية: «أعتقد أننا أظهرنا هذا المساء أننا قادرون على كل شيء. علينا فقط أن نواصل على هذا المنوال».

ويُنتظر أن يكون الجناح، البالغ 25 عاماً، عند هذا المستوى نفسه، الثلاثاء، في ستامفورد بريدج لمساعدة سان جيرمان على التأكيد وحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وأجاب إنريكي عن سبب عدم إشراك المهاجم الجورجي أساسياً، قائلاً: «ما نقوم به كمدربين هو البحث عن أفضل الحلول للاعبين. لو بدأنا المباراة الآن، لفعلت الأمر نفسه».

ومن المؤكد أن اللاعب الذي وصل إلى باريس قبل أكثر من عام بقليل، شعر بوخزة في كبريائه بعد أن قدّم مباراته الأفضل هذا الموسم، شبيهة بعرضه في سبتمبر أمام أتالانتا الإيطالي (4-0).

ولم يتعرّض كفاراتسخيليا لكثير من الإصابات هذا الموسم، باستثناء غياب عشرة أيام بسبب إصابة في الكاحل نهاية يناير. ومنذ عودته، خاض مباريات من دون أن يصنع فارقاً كبيراً، وشهد «فترات صعود وهبوط» كما أشار إنريكي في ديسمبر.

وقال المدرب الإسباني: «أنا لا أفرّق بين اللاعبين. سعيد جداً بأدائه، إنه لاعب من مستوى عال».

ويردّ كفاراتسخيليا الجميل في دوري الأبطال، فقد كان حاسماً في عشر مناسبات هذا الموسم في المسابقة، مسجّلاً ستة أهداف ومقدّماً أربع تمريرات حاسمة، وهو أفضل سجلٍّ في الفريق.

وعلى العكس من ذلك، بدا أقل تأثيراً في الدوري الفرنسي مع أربعة أهداف فقط، وهي أرقام متواضعة، ربما دفعت المدرب لإبقائه على مقاعد البدلاء لتحفيزه، ونجحت هذه المقاربة الأربعاء.

وهذه ليست أول مرة هذا الموسم ينجح فيها بديل من هجوم الفريق الباريسي في صنع الفارق، فقد كان الحال نفسه مع ديمبيلي في ليفركوزن، ومع «كفارا» في سبورتينج، ومع دويه في موناكو.

وقال مدرب تشيلسي ليام روسينيور الأربعاء، مشيداً بتسديدة كفاراتسخيليا «الاستثنائية» وبـ«حركته الخاصة» (التسارع على اليسار ثم التوغل إلى الداخل والتسديد باليمنى): «في الدوري الإنجليزي لا تملكون ديمبيلي ودويه وباركولا وكفاراتسخيليا و(البرتغاليين) فيتينيا وجواو نيفيش، إنهم يملكون فريقاً مذهلاً».

ويعيش كفاراتسخيليا موسمه الكامل الأول في باريس سان جيرمان بعد انتقاله في مركاتو شتاء 2025، وقد انتظر طويلاً فرصته. لكن اللاعب الذي كان أحد عناصر التتويج الأوروبي الموسم الماضي، بفضل مجهوداته الدفاعية وجهده البدني، عاد ليبرق مجدداً قبيل حلول الربيع، في أفضل توقيت ممكن لباريس.