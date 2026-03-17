الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
وهبي يعلن قائمة المغرب لمواجهتَي إكوادور وباراجواي

وهبي يعلن قائمة المغرب لمواجهتَي إكوادور وباراجواي
17 مارس 2026 19:30


الرباط (د ب أ)
يعقد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، مؤتمراً صحفياً، بعد غد الخميس، للإعلان عن قائمة منتخب المغرب لمواجهتَي إكوادور وباراجواي الوديتين، خلال فترة التوقف الدولي القادمة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم.
ويلتقي منتخب المغرب مع منتخب إكوادور 27 مارس الجاري، بالعاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن يواجه منتخب باراجواي بعدها بأربعة أيام بمدينة لانس الفرنسية، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وكشف اتحاد الكرة المغربي في ذات البيان أن يوسف حجي، نجم منتخب (أسود الأطلس) السابق، انضم للجهاز الفني للفريق، حيث سيتولى مهمة المدرب المساعد الثاني إلى جانب المدرب المساعد الأول جواو ساكرامنتو.
يشار إلى أن منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات لكأس العالم برفقة منتخبات البرازيل وهايتي واسكتلندا، حيث يحلم الفريق بتكرار الإنجاز الذي حققه في النسخة الماضية بالمونديال عام 2022 في قطر، حينما بات أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور قبل النهائي للمسابقة.

